Boomerang Mail uygulamasının iOS versiyonu yayınlandı

Gmail ve Microsoft Outlook eklentisi Boomerang, sonunda iOS kullanıcılarıyla buluştu. Boomerang Mail App adını taşıyan uygulama, beraberinde yapay zekâ ile çalışan bir sesli asistanı da getiriyor. Uygulama e-postaları eş zamanladığı için kullanıcılara gelen kutularını görüntülemek için ekstra bir seçenek daha sunuyor. Ancak Boomerang, Gmail ve Outlook’un henüz barındırmadığı bazı özelliklere sahip olması nedeniyle kendisine ayrıcalıklı bir konum edinme potansiyelini taşıyor.

Örneğin, uygulamayı kullananlar e-posta bildirimlerini saatler veya haftalar boyunca durdurabiliyor. Bir e-posta zincirinin hatırlatıcı olarak kullanıcının kendisine gönderilebilmesi de uygulamanın sunduğu özellikler arasında bulunuyor. Boomerang’ın Android’in ardından iOS’e gelmesi dört yılı bulsa da, yapay zekâ asistanının şimdilik sadece iOS’te aktif olduğunu belirtmek gerekiyor.

Boomerang iOS uygulamasıyla birlikte yapay zekâ asistanı dışında yenilikler de sunuyor. Kullanıcılar gelen e-postanın üzerinde sola sürükleme hareketi yaparak taşıma, işaretleme, yıldız ekleme veya silme gibi işlemleri hızlı biçimde gerçekleştirebiliyor. Sesli asistanı deneyenler gürültülü ortamlarda bile komutların algılanabilmesini, aranan e-postaların bulunabilmesini ve e-postaları yanıtlamak için gereken tahmini sürenin hesaplanabilmesini pozitif özellikler arasında gösteriyor. Yapay zekâ asistanının sadece çok belirgin komutlar için eğitilmiş olması ise olumsuz bir özellik olarak niteleniyor.

Boomerang Mail App iOS uygulaması için gelişim yolu açık

Boomerang Mail App uygulamasının merkezinde yapay zekâ asistanı bulunuyor. Asistanın henüz tam anlamıyla gelişmemesinin deneyimi etkilediği belirtilse de, önümüzdeki sürümlerde eksikliklerin kapatılması bekleniyor. E-posta akışını durdurabilmesi gibi yetenekleri ise Boomerang’ı gelişim sürecinde de telefonlarda tutacak gibi görünüyor.