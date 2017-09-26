BMW otomobillerinden bir tanesi için kablosuz şarj özelliğini sunmaya hazırlanıyor. Ancak bu seferki kablosuz şarj telefonlarla ilgili değil. BMW, bu teknolojiyle otomobilin kendisini kablosuz olarak şarj ettirmeye hazırlanıyor.

Oldukça büyük boyutlu bu şarj pedi 530e iPerformance hibrit otomobili için tasarlandı. BMW’nin şarj aygıtı 220 voltluk şebeke elektriğine bağlanıyor. Daha sonra otomobilin üstündeki sensörler şarj aletiyle iletişim kurarak, otomobilin nereye doğru sürülmesi gerektiği konusunda sürücüye yardımcı oluyor.

BMW’nin belirttiğine göre, 530e’deki 9.4 kWh kapasiteli pil 3.2 kW’lık güç çıkışında 3.5 saatte şarj ediliyor. Bu, otomobile bir kablo bağlanıp şarj edilmesine yakın seviyede bir değer olarak nitelendiriliyor.

BMW, kablosuz şarj sistemini gelecek yılın başlarında yurt dışında çıkarmayı hedefliyor. Ancak bu destek sadece 530e iPerformance plug-in hibrit sedan modeli için sunulacak. Aralarında 330e, 740e ve X5’in, aynı zamanda i3 ve i8 elektrikli otomobillerin bulunduğu diğer modeller için bu sistemin daha sonra gelmesi bekleniyor.

BMW, bu girişimiyle otomobil şarj sistemleri içinde kablosuz şarjı deneyen ilk üreticilerden bir tanesi oluyor.

Kablosuz şarj bugünlerde epey popüler bir kavram. Son çıkan iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinde kablosuz şarj özelliğinin yer alması bu terimi daha da konuşulur hâle getirdi. Bu teknoloji telefonlar için olduğu kadar otomobiller için de büyük potansiyel ve rahatlık barındırıyor. Gelecekte zeminlerine kablosuz şarj pedi yerleştirilmiş özel otopark noktalarını görmek mümkün olabilir.