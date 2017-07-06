Bluesmart Series 2 akıllı bavul için kitle fonlama kampanyası başladı

Akıllı bavul almak isteyenlerin önündeki seçeneklerin sayısı son zamanlarda kayda değer bir artış göstermiş durumda. Bu pazara giren ilk şirket olan Bluesmart, rakiplerinden daha fazla tecrübeye sahip olmasının avantajını kullanıyor. İlk model üzerine başka pratik özellikler de ekleyen Bluesmart Series 2 akıllı bavulları için Indiegogo üzerinde kitle fonlama kampanyası başlatıldı.

Bluesmart yeni seride kullanıcılarına 56 cm.’lik Cabin ve 74 cm.’lik Check olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor. Her iki modelde de hücresel 3G bağlantısı ve GPS bulunuyor. Bu sayede akıllı bavulu dünyanın neresinde olursa olsun takip etmek mümkün hâle geliyor. Bunun bavulunun yanlış bir yere gitmesinden korkanları rahatlatacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

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Bluesmart’ın yeni akıllı bavulları, kullanıcı menzil dışına çıktığında otomatik olarak kilitleniyor. Bavullar elektronik cihazların şarj edilmesi için de kullanılabiliyor. Bluesmart’tan yapılan açıklamada, bavulların dizüstü bilgisayarları 2,5 saatte şarj edebileceği belirtildi. Kapasitesi bir önceki seriye göre yüzde 25 oranında artan Cabin’in 7 günlük pil ömrü de 30 güne yükseldi.

Bluesmart akıllı bavullarla birlikte bağlı bir dizüstü bilgisayar çantası ve pasaport kesesi de sunuyor. Boyutları nedeniyle bu çantalarda sadece Bluetooth ile takip özelliği bulunuyor. Dizüstü bilgisayar çantası, aynı anda iki cihazı USB üzerinden şarj etmek için kullanılabiliyor.

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Bluesmart Series 2 için belirlenen destek hedefine ulaşıldı

Bluesmart’ın yeni akıllı bavulu için belirlediği destek hedefine ulaşması çok zaman almadı. Ancak yeni ürünlere Indiegogo üzerinden indirimli biçimde ulaşmak hâlâ mümkün. Normal satış fiyatı 595 dolar olan Cabin, hâli hazırda 295 dolar karşılığında satın alınabiliyor. Check’in 695 dolar olan fiyatı ise 325 dolara inmiş durumda. Dizüstü bilgisayar çantası için 195 dolar, pasaport kesesi içinse 95 dolar ödemek gerekiyor. Bluesmart’ın yeni seyahat aksesuarlarının sevkiyatının kasım ayında başlaması planlanıyor.