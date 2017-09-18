BlackBerry Timex ile yaptığı lisans anlaşması çerçevesinde markasının göründüğü ürün kategorilerinin arasına akıllı saatleri de ekleyebilir. Kanadalı şirket için donanım yazılımın arkasında kalsa da, yapılan lisans anlaşmaları sayesinde BlackBerry markası akıllı telefon pazarında varlığını sürdürüyor. Geçtiğimiz şubat ayında duyurulan BlackBerry KEYone’ı “Krypton” kod isimli yeni bir telefonun izlemesi bekleniyor.

BlackBerry ve Timex arasında yapılan anlaşmanın hangi ürün ve patentleri kapsadığı bilinmiyor. Anlaşma çerçevesinde Timex’in BlackBerry’ye düzenli ve sürekli olarak telif ödemesi yapacağı belirtildi. BlackBerry’nin elinde 40 binden fazla patentin yer aldığı bir portföy bulunuyor. Söz konusu patentler kablosuz iletişim, ağ altyapısı, akustik, mesajlaşma, kurumsal yazılım, sanallaştırma ve siber güvenlik gibi alanları kapsıyor.

BlackBerry Timex işbirliğinin doğuracakları konusunda sessiz

BlackBerry’nin fikri mülkiyet portföyünün derinliği ve Timex’in saat pazarındaki tecrübesi, akıllara ilk ürün olarak akıllı saatleri getiriyor. Ancak şu aşamada iki taraftan da açık olarak bu yönde bir işaret gelmiş değil.

Ancak BlackBerry’nin fikri mülkiyet lisanslarından sorumlu kıdemli direktörü Jerald Gnuschke, yapılan anlaşma sayesinde BlackBerry’nin mobil iletişim pazarında yeni fırsatlardan yararlanabileceğini belirtti. Bu açıklama, BlackBerry Timex işbirliğinin meyvesinin bir akıllı saat olma ihtimalini biraz daha yükseğe çekiyor.