BlackBerry Motion kısa bir süre önce sızıntılarla internette boy göstermişti. Sızıntıların ardından telefonun resmiyet kazanması fazla zaman almadı. BlackBerry’nin en yeni akıllı telefonu sonunda resmi olarak görücüye çıktı.

“Klavyesiz bir KEYone” olarak nitelenmeye uygun olan Motion, bazı ekstra özellikleri de beraberinde getiriyor. Qualcomm Snapdragon 625 işlemci, 4 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı ve 1080p çözünürlüklü 5.5 inç ekran BlackBerry’nin en yeni telefonunun göze çarpan ilk bileşenleri oluyor. 5.5 inç ekranın altında logolu tuşa entegre edilmiş bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor.

IP67 suya dayanıklılık sertifikasına sahip telefon, 4000 mAh kapasiteli büyük bir pil taşıyor. Orta segmentte konumlanan işlemciyle bir arada düşünüldüğünde bu pilin 1 günü şarj aletlerinden uzak geçirmek için fazlasıyla yeterli olduğu söylenebilir. Akıllı telefonun arkasında f/2.0 diyafram genişliğine sahip 12 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunacak. Bu kamerayı 8 megapiksel çözünürlüklü ön kamera tamamlayacak.

Yazılım konusunda ise ortada göze çarpan bir fark bulunmuyor. Kutusundan Android 7.1 işletim sistemiyle çıkan BlackBerry Motion, güvenlik odaklı bazı uygulamaları beraberinde getiriyor. Böylelikle telefon kurumsal kullanıcıların ihtiyaç duyduğu gizlilik kriterlerini karşılıyor.

BlackBerry Motion ilk önce Orta Doğu’da piyasaya çıkacak

BlackBerry Motion ilk etapta Orta Doğu’da satışa sunulacak. Telefonun fiyat etiketinde 1710 TL gibi bir rakam yazacak. Motion’ın başka hangi ülkelerde ve ne zaman piyasaya sürüleceği gibi konularda ise şimdilik bilgi verilmedi.