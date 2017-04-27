BlackBerry KeyOne önümüzdeki ay Kanada ve ABD’de satışa sunulacak. TCL tarafından üretilen BlackBerry markalı ilk telefon olan KeyOne, uzun yıllar boyunca BlackBerry’nin alametifarikası olarak nitelenen fiziksel klavyeyi de barındırmasıyla dikkat çekmişti.

KeyOne ilk olarak BlackBerry’nin ana vatanı Kanada’da satışa sunulacak. Telefon, 18 Mayıstan itibaren mobil operatörler Bell, Bell MTS, Rogers, SaskTel ve TELUS Business tarafından 199 dolar karşılığında iki yıllık sözleşmelerle satılacak. KeyOne’ın Kanada’dan sonraki durağı ise güney komşusu Amerika Birleşik Devletleri olacak. Telefonun kilitsiz versiyonu 549 dolar karşılığında alıcılarla buluşacak. TCL’den yapılan açıklamada, KeyOne’ın yaz aylarından itibaren Sprint tarafından da satılacağı belirtildi.

KeyOne’da fiziksel klavyeye ek olarak, 4.5 inç dokunmatik ekran bulunuyor. 12 megapiksel arka kameraya sahip telefon, Qualcomm Snapdragon 625 işlemci barındırıyor. 3505 mAh kapasiteli büyük pil ise uzun bir pil ömrü vadediyor.

BlackBerry KeyOne kutusundan Android 7.1 Nougat ile çıkacak

BlackBerry markalı yeni akıllı telefon kutusundan Android 7.1 Nougat işletim sistemiyle çıkacak. Kanadalı şirketin kullanışlı üretkenlik uygulamaları da telefonda kullanıcılarla buluşacak. KeyOne’ın diğer ülkelerdeki çıkış takvimi ise henüz açıklanmış değil.