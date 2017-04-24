Galaxy S8 Bixby tuşunun işlevini bu uygulamayla değiştirin

Samsung’un ilk kez Galaxy S8 ve S8+’ta yer verdiği Bixby adlı sanal asistanı için bu telefonlarda yer alan özel bir donanım tuşu da bulunuyor. Bu tuşa basıldığında Bixby açılıyor. Ancak bu tuş yeni amiral gemisi telefonların en çok konuşulan noktalarından bir tanesi oldu. Çünkü Bixby başlangıçta sadece Amerikan İngilizcesi ve Korece dillerini destekliyor. Bu da geri kalan dilleri konuşan kullanıcılar için Bixby’nin pek bir işe yaramayacağı, donanım tuşunun da kullanışsız olacağı anlamına geliyor.

Neyse ki, Dave Bennett adlı bir geliştiricinin tasarladığı BixRemap adlı ücretsiz araç sayesinde kullanıcıların Bixby düğmesini başka bir uygulamayı açmak için kullanmaları mümkün oluyor. Örneğin, Bixby düğmesine basarak Google Asistan’ı etkinleştirebilirsiniz. Ya da dilerseniz Kamera’yı açabilirsiniz.

Bennett, uygulamanın sadece 20 dakikada hazırlandığını ve şu anki hâliyle bir işin yapılabileceğini kanıtlar nitelikte olduğunu söylüyor. Ancak öyle ya da böyle, işini yerine getiriyor. Ancak bu hilenin uyarı niteliğinde bazı hususları bulunuyor. Öncelikle uygulama biraz özensiz görünüyor, yeniden işlev verilen tuş istediğiniz uygulamayı açmadan önce hâlâ Bixby’yi açıyor. Buna ek olarak BixRemap’in çalışması için kullanım takibi izinlerine ihtiyacı var, bu da uygulamaya çok fazla miktarda veri sağlanacağı anlamına geliyor. Ancak herhangi bir Bixby tuşunu yeniden işlevlendirme aracının benzer erişim istekleri olacaktır. Son olarak BixRemap aktif olarak çalışırken bildirim tepsisine kalıcı bir bildirim yerleştiriyor. Bu bildirimi elle kaldırsanız bile uygulama çalışmaya devam ediyor gibi görünüyor.

Her ne olursa olsun, ek donanım tuşundan tam anlamıyla yararlanmak isteyen ve Samsung’un daha önceki Bixby tuşu hile girişimlerini engelleyen yazılım güncellemesinden dolayı hayal kırıklığına uğramış kullanıcılar bu araçtan yararlanmayı isteyecektir. Onlar için BixRemap biraz rahatlama sunacaktır, her ne kadar uygulamanın çalışması biraz özensiz görünse bile.

Samsung, kullanıcıların Bixby’yi mümkün olabildiğince fazla şekilde kullanmasını istiyor, bu nedenle Bixby tuşuyla ilgili hile işlemlerini engelleme yoluna gidiyor. Ancak sanal asistanın yaygınlığının kısıtlı olduğu bir ortamda bu tuşu engellemeye çalışmak, özellikle Türkiye gibi, Bixby’nin ana dili desteklemediği ülkelerdeki kullanıcılar için pek hoş kaçmıyor. Umarız, şirketin bu politikası yakın zamanda değişir.