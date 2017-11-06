Bixby tuşu şimdi tamamen etkisizleştirilebiliyor

Samsung için bu yıl mükemmel geçiyor olabilir, ancak şirketin istediği gibi gitmeyen bazı işler yok değil. Sanal asistan Bixby’yi buna örnek gösterebiliriz. Aslında Bixby henüz yolun başında ve yeni duyurulan Bixby 2.0 ile birlikte daha fazla cihaza giriş yapacak. Yine de, Samsung Galaxy S8 veya Note 8 kullanıcıları, telefonlarının sol kenarında gelen fiziksel Bixby tuşunu çok sevmedi.

Bu tuşun işlevinin değiştirilmesine izin vermeyen Samsung, en azından bu tuşa basıldığında Bixby Home ekranının açılmasını önleyecek bir çözüm getirmişti. Ne var ki, bu çözüm uygulansa dahi, Bixby tuşuna basıldığında ekran açılıyordu. Samsung, son güncellemeyle bu soruna da bir çare buldu.

Gelen son güncellemeyle birlikte kullanıcılar Bixby tuşunu tamamen devre dışı bırakma imkanına kavuşuyor. Böylelikle Galaxy Note 8, S8 ve S8+’ta, soldaki ses tuşlarının hemen altında yer alan Bixby tuşu işlevsiz bir tuş hâline geliyor.

Aslında Bixby kötü bir özellik sayılmaz, Bixby Home farklı uygulamalardan topladığı içeriklerle kullanıcılara tek bir ekranda birçok bilgiyi ve haberi görme fırsatı sunuyor. Ancak Bixby Voice’ın Türkçe desteğine sahip olmaması, Bixby Vision da ise arama sonuçlarının Pinterest gibi sınırlı kaynaklardan sunulması, bu sanal asistanın yeteneklerini Türkiye’deki kullanıcılar için kısıtlıyor. Bu nedenle Samsung telefon kullanıcıları için Bixby tuşu çoğu zaman kullanılmayan bir unsur niteliğini taşıyor.

Son güncellemeyle birlikte kullanıcılar şimdi bu tuşu tamamen kapatma şansına sahip oluyor. Ancak bu tuşu kullanarak Bixby Voice’ı kullanmaya devam etmek mümkün oluyor mu, bunu kontrol edip haberi ona göre güncelleyeceğiz.