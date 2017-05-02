Bixby sesle kontrol desteğini sunmaya Güney Kore’den başlıyor

Samsung’un yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S8 ve S8+, 21 Nisanda satışa sunulmuştu. Ancak telefonlarda önemli bir özellik eksik kalmış, dijital asistan Bixby sesle kontrol desteğinden yoksun biçimde ilk kullanıcılarıyla buluşmuştu.

ZDNet’te yer alan bir haber, Samsung’un en azından ana vatanında bu desteği sunma konusunda zaman kaybetmediğini gösteriyor. Habere göre; Güney Koreli şirket ana vatanındaki S8 ve S8+ sahipleri, Bixby’nin sesle kontrol özelliklerinden yararlanmaya başladı.

S8 ve S8+ sahipleri, telefonlarını ellerine aldıkları günden bu yana artırılmış gerçeklik özelliği Bixby Vision’ı, Bixby Home’u ve Bixby Hatırlatıcıları’nı kullanabiliyor. Ancak tam sesle kontrol desteği, yeni sanal asistan için önemli bir satış noktası olma özelliğini taşıyor.

Bixby sesle kontrol desteği daha fazla ülkede kullanılabilecek

Samsung, Bixby’nin sesle kontrol desteğini ABD’ye ilkbahar ayları içinde ulaştırma sözü vermişti. Dolayısıyla özelliğin Güney Kore’de kullanıma sunulması, ABD için, kesin bir tarih verilmese de, beklenen günün yaklaştığını gösteriyor. Güney Kore’yi ABD dışında başka ülkelerin de izlemesi bekleniyor. Ancak şimdilik bu konuda resmi bir açıklama gelmiş değil.