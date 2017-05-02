Apple hâlâ birinci nesil Apple Watch kullananları sevindirecek bir karar aldı. Şirket batarya kaynaklı bir problem nedeniyle bozulan ve iki yaşından daha eski olan saatleri için garanti süresini 1 yıl daha uzattı. Apple garantiyi uzatma kararını yetkili servislerine bildirdi.

Apple’ın bu kararıyla birlikte birinci nesil Watch sahipleri, toplamda üç yıl boyunca garantiden yararlanabilecek. Bu üç yılın ilk yılının kısıtlı garanti kapsamında olduğunu söylemekte fayda var. Cupertino merkezli şirket, bataryaların saatin içinde şiştiğine dair şikayetlerin gelmesinin ardından bu yönde bir karar aldı.

Reddit’te ve Apple’ın tartışma panolarında yapılan paylaşımlar, pilin şişmesinden etkilenen Apple Watch’ların nasıl bir şekle girdiğini gösteriyor. Yapılan paylaşımlarda şişen pilin ekranı yerinden ettiği görülüyor.

Birinci nesil Apple Watch 2015’te satışa sunulmuştu

Apple Watch’un pilinin şişmesi pek büyük bir sorun gibi görünmüyor. En azından şimdilik saatin alev alması ya da patlaması gibi bir sorun gözlemlenmiş değil. Apple’ın 2015’te piyasaya çıkar çıkmaz Apple Watch alanları unutmaması da şirketin hanesine artı puan olarak yazılabilir.