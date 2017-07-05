Microsoft’un sahibi olduğu Bing arama motoru pazarında Google’ın gölgesinde kurtulabilmiş değil. Ancak bu durum servisin ilerleme kaydetmediği anlamına gelmiyor. ABD ve Birleşik Krallık’ta yapılan araştırmalar, Bing’in kullanıcı sayısının dikkate değer ölçüde arttığını gösteriyor.

comScore’un rakamlarına göre, ABD’de geçtiğimiz mart ayında masaüstü cihazlardan yapılan aramaların yüzde 33’ü Bing üzerinden gerçekleştirildi. Birleşik Krallık’ta da bu oran yüzde 26 oldu. Bu oranlar ABD’de ayda 5 milyar, Birleşik Krallık’ta ise 980 milyon arama sayısını temsil ediyor.

Bing’in söz konusu iki ülkede dünyanın geri kalanından daha popüler olduğunu belirtmek gerekiyor. Microsoft’un arama motorunun küresel pazar payı yüzde 9 seviyesinde seyrediyor. Bu rakama Microsoft’un motoru üzerinden gerçekleştirilen Yahoo ve AOL aramalarının da dahil olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Bing küresel arama motoru pazarının yaklaşık yüzde 10’luk kısmını kontrol etse de, Asya-Pasifik bölgesinde bu oran yüzde 3 seviyesine kadar geriliyor. Bu bölgede yer alan ülkelerden biri olan Tayvan’daki pazar payının yüzde 24 seviyesinin üzerinde olması dikkat çekiyor. Bing Fransa’da yüzde 19, Kanada’da ise yüzde 17’lik bir pazar payını elinde bulunduruyor.

Bing arama motoru pazarındaki yükselişini Windows 10’a borçlu

Bing’in yükselişinde bir numaralı faktör olarak Windows 10’un yaygınlığı göze çarpıyor. Microsoft’un en yeni işletim sisteminin benimseme oranı istikrarlı biçimde artıyor. İşletim sisteminin dijital asistanı Cortana’nın aramalarını Bing üzerinden gerçekleştirmesi sayının artışının doğal faktörleri arasında yer alıyor.