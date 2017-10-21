Billboard Spotify ve Apple Music’e listelerde avantaj kazandırıyor

Amerikan müzik listesi kuruluşu Billboard, 2018’den itibaren çevrim içi ortamda dinlenen şarkı sayılarını değerlendirme yönteminde değişikliğe gideceğini açıkladı. Billboard, önümüzdeki yıldan itibaren Apple Music gibi ücretli servislere ve Spotify gibi melez servislere listelerde YouTube gibi tamamen reklama dayalı servislere kıyasla daha fazla ağırlık verecek. Hâli hazırda Billboard Spotify, Apple Music ve YouTube gibi servisleri eşit olarak değerlendiriyor. Bu servislerin hepsi “isteğe bağlı akış” şemsiyesi altında toplanıyor.

Sanatçıların yayınladığı teklilerin bulunduğu Billboard Hot 100 listesi, farklı kriterleri ölçüt olarak değerlendirmeye devam edecek. Abonelik ve reklam tabanlı çevrim içi müzik servislerine ek olarak; Pandora gibi platformlardan gelen veriler, radyo istatistikleri, video izleme sayıları ve dijital satışlar da dikkate alınacak. Billboard 200 listesinde ise video izleme rakamları değerlendirmeye dahil edilmeyecek.

Billboard’dan yapılan açıklamada; liste metodolojisinin değiştirilmesinin sürekli olarak değerlendirildiği, ancak müzik tüketim yollarındaki değişimin bu durumu zorlaştırdığı belirtildi. Yeni dinleme ve dağıtım modellerinin hızlı biçimde yaygınlaştığına dikkat çeken Billboard ekibi, kullanıcı deneyimindeki değişimin yapılan hamleleri zorunlu hâle getirdiği belirtildi.

Billboard Spotify, Apple Music ve Amazon Music gibi servislerin kullanımını teşvik ediyor

Billboard Spotify, Apple Music ve Amazon Music Unlimited gibi servislerin işine yarayan bu değişiklikle, müzik severlere hayranlık duydukları sanatçıların şarkılarını YouTube yerine bu albümler üzerinden dinlemeleri konusunda teşvik ediyor.