ABD Başkanı Donald Trump, henüz koltuğa oturma fikri gündemde değilken bile sıkı bir Twitter kullanıcısıydı. Trump, başkanlığa adayken de Twitter tutkusundan vazgeçmemişti. Bu durum başkanlık koltuğuna oturduktan sonra da değişmedi. Kişisel Twitter hesabını kullanmaya devam eden Trump, kendisini eleştirenleri engellemekten de geri kalmıyor. Trump’ın bu tavrı, Beyaz Saray tarafından da doğrulandı.

ABD yönetiminin bu iddiayı gündeme almasına ise bir şikayet neden oldu. Bir grup Amerikalı, Trump’ın Twitter’da kendisini takip edenleri engelleyerek anayasanın ilk maddesini ihlâl ettiğini öne sürmüştü. Columbia Üniversitesi çatısı altında kurulan First Amendment Institute isimli organizasyon, Trump’ın ekibinden de konuya ilişkin olarak bir açıklama istedi. Gönderilen açıklamada, yapılan şikayetlere itiraz edilmeyeceği belirtildi.

Beyaz Saray tarafından gönderilen açıklama, bazı tweetlerin Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino tarafından yazıldığını doğruluyor. Konuya ilişkin dosyada şikayetçilerin engellenmesine yol açan tweetlerden bazıları da listeleniyor.

Beyaz Saray: Başkan kişisel hesabını kullanıyor

Beyaz Saray yönetimi şikayetlere karşı “kayıtsız” görünse de, buna karşı çıkarken Donald Trump’ın kişisel hesabını kullandığını savunuyor. Ancak Trump’ın kişisel hesabını kamusal haberleri ve politikaları duyurmak için de kullanması, anayasa ihlâli iddiasında bulunanların elini kuvvetlendiriyor. Sürecin bundan sonra nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor.