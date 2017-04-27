BeoPlay P2 yüksek sesli müzik keyfini avuç içine getiriyor

Üst sınıf müzik aksesuarları üreten Bang & Olufsen, taşınabilir hoparlörü BeoPlay A1’i geçtiğimiz yıl piyasaya sürmüştü. Oldukça iyi yorumlar alan BeoPlay A1’in ardından şirketin nasıl bir yönde ilerleyeceği pek çok kişi tarafından merak ediliyordu. Bang & Olufsen bu merakı, daha küçük bir hoparlör üreterek giderdi. BeoPlay P2 adını taşıyan yeni hoparlör, avuç içine sığmasını sağlayan boyutları ve bir kulaklık kutusunu hatırlatan tasarımıyla dikkat çekiyor.

Hoparlörün boyutlarının küçülmesi, ses kalitesinin düşeceği anlamına gelmiyor. Tıpkı BeoPlay A1 gibi, P2 de 360 derece ses çıkışı sağlıyor. P2, A1’de bulunan alçak titreşimli hoparlörün iyileştirilmiş bir versiyonunu taşıyor. Yine A1’de bulunan 0,75 inç tiz hoparlörü de P2’de yerini alıyor.

BeoPlay A1, deri kayışı ve ahize hoparlörü olarak kullanılabilmesiyle de dikkat çekmişti P2, deri kayış ve ahize hoparlörü özelliğini de A1’den miras olarak alıyor. P2’de fiziksel bir tuş bulunmuyor. Hoparlörün tüm kontrolü BeoPlay App adını taşıyan uygulama üzerinden gerçekleştiriliyor.

BeoPlay P2 1 of 10

Şarkı geçmek veya durdurmak için telefonu cebinden çıkarmak istemeyenler, P2’nin dokunmaya uyumlu alüminyum kasası üzerinden şarkıları kontrol edebilecek. Kasaya iki defa dokunarak müziği başlatmak ya da durdurmak, favori kişisel asistanı başlatmak veya ses profillerini değiştirmek mümkün oluyor.

BeoPlay P2 169 avro karşılığında satışa sunuldu

Boyutları küçülen BeoPlay P2, selefine kıyasla daha düşük bir fiyatla satışa sunuldu. P2’nin Avrupa fiyat etiketinde 169 avro yazıyor.