Apple üst sınıf kulaklık arayanlara sunduğu seçeneklerin arasına yenileri eklemeye devam ediyor. Şirket, kendisine ait W1 yongayı taşıyan Beats Studio3 Wireless isimli yeni modelini duyurdu. Söz konusu işlemcinin varlığı sayesinde Studio3, Bluetooth üzerinden iPhone, iPad ve Mac’lerle çok daha hızlı biçimde eşleşebiliyor.

Apple’dan yapılan açıklamaya göre, kablosuz olmasının yanı sıra gürültü önleme özelliğine de sahip olan Studio3, tek şarjla 22 saatlik bir pil ömrü vadediyor. Studio ailesinin bir önceki üyesinde bu süre 12 saat seviyesindeydi. “Fast Fuel” adını taşıyan bir özellik ise sadece 10 dakikalık bir şarj ile 3 saatlik pil ömrüne ulaşmayı sağlıyor.

“Pure Adaptive Noice Cancelleation” olarak nitelenen gürültü önleme özelliği ise algoritmalardan yararlanarak kullanıcının bulunduğu ortama dair bazı şeyleri tespit ediyor. Böylelikle dış mekandan gelen gürültülerin önlenmesi kolaylaşıyor. Söz konusu özellik; saç, gözlük, kulak şekli ve hareket gibi şeylerden kaynaklanan ses kaybını da telafi ediyor.

Kullanıcılar kulaklık üzerinden çalan şarkıları geçebiliyor, Siri’yi aktive edebiliyor ve sesi artırabiliyor ya da kısabiliyor. Yerleşik mikrofon sayesinde Studio3 Wireless ile telefon görüşmeleri gerçekleştirmek de mümkün oluyor.

Beats Studio3 Wireless için 1599 TL ödemek gerekiyor

Apple yeni Beats kulaklığı için Kırmızı, Mat Siyah, Beyaz, Uçuk Gül Rengi, Mavi ve Gölge Grisi adını taşıyan 6 farklı renk seçeneği sunuyor. Kulaklığa sahip olmak içinse 1599 TL ödemek gerekiyor. Beats Studio3 Wireless, Apple’ın çevrim içi mağazası üzerinden satın alınabiliyor.