New York’un en ünlü caddesi olan 5. Cadde’de bulunan Apple mağazası, dünyanın en popüler Apple mağazası olarak biliniyor. Apple bir süredir bu mağazada bazı yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Şirketin bu çalışmalar esnasında mağazaya çevrim içi müzik servisi Apple Music üzerinden yayın yapan Beats 1 için bir stüdyo ekleyeceği söyleniyor.

Mağazadaki yenileme çalışmaları geçtiğimiz ocak ayında başlamıştı. Çalışmalar bittiğinde mağazanın kullanım alanının iki katına çıkacağı belirtiliyor.

Apple’ın çevrim içi radyosu hâli hazırda yayınlarını üç farklı şehirde gerçekleştiriyor. New York dışında Los Angeles ve Londra’dan da radyodaki programların kaydı veya yayını yapılabiliyor. Radyonun New York’taki yıldız programcısı olan Ebro Darden’in yayınlarını Manhattan’daki 27. Cadde’de bulunan bir stüdyoda yaptığı belirtiliyor.

Ancak Darden’in programlarını yeni stüdyoda yapmaya başlamasının bazı sıkıntılara yol açması muhtemel görünüyor. Özellikle ünlü isimlerin konuk olarak katıldığı programlarda yaşanabilecek hayran istilasının mağazanın işleyişini ve 5. Cadde’deki günlük akışı sekteye uğratabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla Darden’in mevcut stüdyosunu kullanmaya devam etmesi ve mağazaya kurulacak yeni stüdyodan özel etkinliklerde yararlanılması muhtemel görünüyor.

Beats 1 programcıları arasında Dr. Dre, Drake ve Mary J. Blige gibi isimler bulunuyor

Zane Lowe da radyonun Ebro Darden dışındaki bir diğer ünlü DJ’i olarak dikkat çekiyor. Lowe, programlarını Los Angeles’tan gerçekleştiriyor. Radyonun programcıları arasında ise Dr. Dre, Drake ve Mary J. Blige gibi ünlü isimler bulunuyor.