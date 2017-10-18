Artık dünyanın önde gelen spor kulüplerinin ve organizasyonlarının resmi bir mobil uygulamaya sahip olması sıradan bir durum olarak nitelenebilir. Ancak bazı kulüpler, uygulamalarını ekledikleri yeniliklerle daha dikkat çekici hâle getirebiliyor. Almanya’nın devlerinden Bayern Münih de bu grupta yer alıyor. Bayern Münih iOS uygulamasına eklediği “AR Arena” özelliğiyle taraftarlarına kaptan Manuel Neuer ve takımın yıldızlarından Arjen Robben ile selfie çektirme imkânı sunuyor.

Uygulamada kullanıcılar Robben’e Bayern Münih’in bu sezonki üç formasını da giydirebiliyor. Kullanıcılar formanın arkasını diledikleri gibi kişiselleştirebiliyor. Buna ek olarak, söz konusu forma uygulama üzerinden satın alınabiliyor.

Bayern Münih’in medya haklarından ve yeni medyadan sorumlu direktörü Stefan Mennerich, AR Arena özelliğini şu sözlerle değerlendirdi: “Artırılmış gerçeklik ile taraftarlarımıza eğlenceli, özel ve kapsayıcı bir deneyim sunuyoruz. Böylelikle taraftarlarımız dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, takımlarına daha yakın hissedebilecek. Bu tarz yenilikçi deneyimleri sunmayı sürdürmemiz önemli. Bunu sadece taraftarlarımızla buluşmak için değil, spor sektöründe kullanılan dijital teknoloji alanında ilerlemek adına da yapmalıyız.”

Bayern Münih iOS uygulaması ücretsiz olarak indiriliyor

Bayern Münih iOS uygulamasını indirmek için bir ücret ödemek gerekmiyor. Kullanıcılar uygulama içindeki “AR Arena” bölümüne giderek selfie özelliğini deneyebiliyor. Ancak bunun için telefonun A9 veya A10 işlemciye sahip olması ve iOS 11 işletim sistemiyle çalışması gerekiyor.