Çin’in önemli internet şirketlerinden biri olan Baidu, turistlerin Çin, Japonya ve İngilizce konuşulan ülkelerde rahatlıkla dolaşabilmesini sağlayacak bir çözüm üzerinde çalışıyor. Şirket, Çince, Japonca veya İngilizce olarak söylenen bir cümleyi otomatik olarak seçilen dile çeviren bir cihaz geliştiriyor.

Söz konusu cihazın yapmayı vadettiği şeyi pek çok telefon uygulaması da yapabiliyor. Cihazın henüz resmi bir adı olmasa da, sunabileceği bazı faydalar şimdiden görülebiliyor. Bu faydalardan ilki olarak telefonun pilinin korunması göze çarpıyor. Buna ek olarak, her an kullanıma hazır olması da cihazın faydaları arasında gösterilebilir. Uygulamalarda başlatma ve ayarlama süreleri, çevirinin gecikmesine yol açabiliyor. Yerleşik internet bağlantısına sahip cihazın aynı zamanda bir Wi-Fi bağlantı noktası olarak da işlemesi planlanıyor.

Nikkei’nin haberine göre, Baidu çeviri cihazını ana vatanı Çin’de satışa sunacak. Cihaz için satın almanın yanı sıra kiralama seçeneği de kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihaza belli dönemlerde ihtiyaç duyulacağı düşünülünce kiralama seçeneği kulağa oldukça mantıklı geliyor. Ürünün ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. Şimdilik sadece bir fotoğrafı paylaşılan cihaz, şimdilik bir taslak gibi görünüyor. Yine de cihazın bir akıllı telefondan küçük olması ve yaklaşık 142 gram ağırlığında olması bekleniyor.

Baidu ilk olarak yurt dışına gidecek Çinli turistlere ulaşmayı amaçlıyor

Baidu ilk etapta yurt dışına seyahat edecek olan Çinli turistlere ulaşmayı amaçlıyor. Cihazın Çin’den sonra 2018 içinde Japonya’da da satışa sunulması planlanıyor. Nikkei, cihazın toplam 80 ülkede hücresel şebekelerle uyumlu olacağı bilgisini de paylaştı.