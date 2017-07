Baidu CEO’su sürücüsüz otomobil gösterisi nedeniyle soruşturma altında

Baidu CEO’su Robin Li, hafta içi düzenlenen bir konferansa şirketinin otonom sürüş teknolojisini taşıyan sürücüsüz otomobillerden biriyle katılmış ve yolculuğu konferansın izleyicilere canlı olarak aktarılmıştı. Ancak bu havalı numara, Li’nin başına dert oldu

Li hakkında konferansa gelirken kullandığı güzergahta sürücüsüz otomobil testlerine izin verilmediği için soruşturma açıldı. Pekin’in 5. çevre yolunda modifiye edilmiş bir Jeep Cherokee’nin yolcu koltuğunda oturan Li’ye, sürücü koltuğunda oturan ama direksiyona dokunmayan bir şirket çalışanı da eşlik etmişti. Canlı bağlantı sırasında Li sunucuyla konuşurken içinde bulunduğu araç da şeritler arasında otonom olarak gezinmişti.

Bu kısa ve pek de iddialı olmayan demo, şirketin 2019 itibarıyla tamamen otonom bir araç üretme ve 2021 itibarıyla bu aracı yollara çıkarma hedefini gösterme amacıyla yapılmıştı. Baidu aynı konferansta büyük otomobil üreticileri ve teknoloji şirketleriyle birlikte çalıştığı otonom sürüş platformunu da duyurmuştu.

Our CEO Robin Li arrived in style for his keynote in a self-driving car! #BaiduCreate pic.twitter.com/JmeJ6bh2zO

— Baidu Inc. (@Baidu_Inc) July 5, 2017