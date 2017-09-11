Avrupa Birliği teknoloji şirketlerinin daha yüksek vergiler ödemesi konusundaki isteğini açık biçimde ifade etmekten kaçınmıyor. Bu isteğin geçmişe yönelik vergi cezaları uygulamak dışında nasıl gerçekleştirileceği konusunda ise bugüne kadar ortaya somut bir öneri atılmamıştı. Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya’nın maliye bakanları, bu konuda ortak bir çözüm bulmuş gibi görünüyor.

Avrupa Birliği başkanlığına ve Avrupa Komisyonu’na bir mektup gönderen dört bakan, teknoloji şirketlerinin gelirleri üzerinden de vergi alınması çağrısında bulundu. Komisyonun “eşitleme vergisi” oluşturmasını isteyen dört ülke, böylelikle şirketlerin gelir elde ettikleri ülkelerde gelirlerine uygun kurumsal vergiler ödeyeceğini belirtti.

Bakanlar konuyu 15 Eylül’de Estonya’da gerçekleştirilecek zirvede gündeme getirmek istiyor. Diğer AB üyesi ülkelerin bu isteğe nasıl reaksiyon göstereceği bilinmiyor. Ancak AB başkanlığı şirketleri gelir elde ettikleri ülkede vergilendirmeye yönelik fikirlerin tartışılacağı bir oturumu şimdiden takvime işlemiş durumda. Google kısa süre önce Avrupa operasyonunun merkezi İrlanda olduğu için Fransa’da vergi cezası ödemekten kurtulmuştu. Ülkelerin gelecekte bu durumun tekrarlanmasını önlemeyi istediklerini görmek pek zor değil.

Avrupa Birliği teknoloji devleriyle vergi savaşına girebilir

Büyük teknoloji şirketlerinin bu yönde atılacak olası adımlara karşı sert bir mücadeleye gireceğini söylemek de yanlış olmayacaktır. Teknoloji şirketleri, Avrupa’da yüksek vergiler ödememek adına operasyonlarını genellikle İrlanda gibi vergi konusunda avantajlar sunan ülkelerde yürütüyor. Eğer dört ülke tarafından hazırlanan plan AB geneline yayılırsa teknoloji şirketleri, Avrupa’daki faaliyetleri için çok daha yüksek vergiler ödemek zorunda kalabilir.