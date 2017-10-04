Avrupa Birliği Apple aleyhine 13 milyar avroluk bir vergi cezası kesmişti. 2016’nın ağustos ayında alınan bu kararda, Apple’ın İrlanda ile yaptığı özel anlaşma “yasadışı” olarak nitelenmiş ve şirketin geçmiş vergilerini ödemesi istenmişti. Hem Apple hem de İrlanda karara itiraz etmiş, ancak İrlanda bu süreçte ödemeyi gönülsüz de olsa kabul edeceğini açıklamıştı.

Ne var ki, İrlanda hâlâ Apple’dan tahsilat yapmamış gibi görünüyor. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada İrlanda’nın Apple’dan ödemeyi almadığı ve bu nedenle yasal işlemin başlayacağı belirtildi.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Apple’ın İrlanda’ya 2003 ve 2014 arasındaki operasyonların ödenmemiş vergisi için 13 milyar dolar ödemesi gerektiği hatırlatıldı. Komisyon, Apple’a sunulan özel vergi oranının diğer şirketlere verilmemesinin yasalara aykırı olduğunun altını çizdi.

İrlanda ise Avrupa Birliği tarafından yapılan suçlamaları reddetti. Söz konusu oranların tüm şirketler için mevcut olduğunu belirten İrlandalı yetkililer, ortada yerel yasaların veya Avrupa yasalarının çiğnenmesi gibi bir durumun olmadığının altını çizdi.

Avrupa Birliği Apple davası 2018’de başlayacak

Avrupa Birliği Apple davasında yasal sürecin 2018’de başlaması öngörülüyor. Ancak Avrupalı yetkililer süreç başlamadan önce Apple’ın parayı İrlanda’ya ödemesini istiyor. ABD’nin de yasal süreci yakından takip ettiği belirtilirken, itiraz olumlu sonuçlandığı takdirde parası Apple’a iade edilecek.