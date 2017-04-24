Ünlü yönetmen James Cameron, yıllardır Avatar serisinin devam filmleri için kamuoyunda beklenti oluşturmayı sürdürüyor. Ancak tecrübeli yönetmen, bugüne kadar filmlere dair pek fazla bilgi paylaşmamıştı. Cameron’ın prodüksiyon ekibi sonunda Avatar serisinin devam filmlerinin çıkış takvimini açıkladı. Bu takvime göre, Avatar 2 18 Aralık 2020’de gösterime girecek.

Serinin ikinci filmini izleyecek Avatar 3 ise 17 Aralık 2021’de izleyicilerle buluşacak. Üçüncü filmin ardından seriye üç yıllık bir ara verilecek. Dördüncü film, 20 Aralık 2024’te sinema salonlarına giriş yapacak. Avatar serisinin beşinci ve son filmi ise 19 Aralık 2025’te vizyona girecek. Böylelikle Avatar yolculuğu ilk filmin çıkışından 16 yıl sonra tamamlanmış olacak.

Cameron ve ekibi, devam filmlerinin prodüksiyon çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor. İlk filmde olduğu gibi yine bilgisayar grafikleri ve gerçek oyunculuklar bir arada kullanılacak. Bu birlikteli yüksek kare oranlı videolarla izleyicilere aktarılacak.

Avatar 2 vizyon tarihi tekrar değişebilir

Yine de, prodüksiyon ekibinin açıkladığı vizyon tarihlerine temkinli yaklaşmak gerekiyor. Daha önce Avatar 2’nin 2017’nin aralık ayında vizyona gireceği açıklanmış, ancak daha sonra bu planda değişikliğe gidilmişti. Cameron’ın dördüncü ve beşinci filmleri çekme kararını da 2016’da aldığı biliniyor. Dolayısıyla yeninden beklenmeyen kreatif nedenli değişikliklerle karşılaşma ihtimaline şaşırmamak gerekiyor.