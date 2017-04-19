Audi E-Tron serisi elektrikli otomobillerini önümüzdeki yıl itibarıyla yollara çıkaracak. Ancak şirket seriyi geliştirmek ve seriye yeni modeller eklemek için çalışmaya devam ediyor. E-Tron Sportback, Audi’nin bu çalışmalarının meyvesi olarak Çin’de düzenlenen Şangay Otomobil Fuarı kapsamında görücüye çıktı. Audi’den yapılan açıklamada, otomobilin üretimine 2019’da başlanmasının planlandığı belirtildi.

Audi’nin yeni elektrikli otomobili, hem tasarımı hem de özellikleri itibarıyla Tesla’nın Model X’ine rakip olacak gibi görünüyor. Sıvı soğutmalı 95 kWh kapasiteli piliyle 500 kilometre mesafe katetmeyi vadeden otomobilde 429 beygir gücüne eş seviyede bir performans sağlayan üç elektrikli motor bulunuyor. Otomobil 0’dan 100 kilometre hıza sadece 4.5 saniyede erişebiliyor. Tesla Model S’te bu süre 2.3 saniye olsa da, bu durum Audi’nin vadettiği performansın etkileyiciliğini azaltmıyor.

Henüz konsept aşamasındaki otomobil, konsept etiketinin hakkını verecek özellikler barındırıyor. Aynaların yerine yan kameraların kullanılması, yola animasyonlar çizebilen renkli bir şerit ve 23 inçlik lastikler, otomobilin dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Ana konsola yerleştirilen füturistik dokunmatik ekranlara ek olarak, kapıdaki ekranlar da yan kameranın kaydettiği bilgileri gösteriyor.

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Audi E-Tron Sportback konseptini Çin’de tanıtarak, dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı olan Çin’e de bir selam göndermiş oluyor. Ülkede hâli hazırda 150 bin şarj istasyonu bulunuyor. 2017’nin sonuna kadar 100 bin istasyonun daha kurulması planlanıyor. Audi de önümüzdeki beş yıl içinde 500 kilometre menzile sahip beş e-Tron modelini Çin’de yollara çıkarmayı öngörüyor.

Audi E-Tron serisinin ilk modelini 2018’de piyasaya sürecek

E-Tron Sportback iki yıl içinde yollarda olacak. Serinin ilk modelinin çıkışı içinse 2018’i beklemek gerekiyor.