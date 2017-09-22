Asus’un ZenFone serisi özellikle giriş ve orta segmente hitap eden, yüksek fiyat-performans oranlı ürünleriyle hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine erişiyor. Tayvanlı şirket, geçtiğimiz ağustos ayında duyurusunu gerçekleştirdiği 2017 model ZenFone 4 serisiyle birlikte akıllı telefon serisinin güçlü yanlarını korurken, kamera tarafına önemli yatırımlar yapıyor, arka tarafa genellikle çift lensli kamera sistemlerini, öne de geniş açılı selfie kameraları ve hatta ZenFone 4 Selfie modellerinde çift ön kamerayı getiriyor.

Bir de ZenFone 4 Pro modeli var. Serinin en üst seviyedeki modeli olan ZenFone 4 Pro’nun kısa vadede Türkiye’ye gelmesi beklenmiyor. Yine de, sahip olduğu tasarım ve teknik özelliklerle amiral gemisi Android telefonlara kafa tutan bu telefona bakmadan geçemedik.

ZenFone 4 Pro’nun cam ve metal birleşimi gövdesi, yuvarlatılmış köşeleri ve kavisli kenarlarıyla epey şık görünüyor, elde de rahat şekilde tutulmayı sağlıyor. 5.5 inç ekranı için Asus, Full HD çözünürlüğü yeterli görmüş. Yüksek parlaklığa sahip olan bu ekran sergi alanının yüksek şiddetteki ışıkları altında bile rahat görüş sağlıyordu.

Asus, Qualcomm ile yakın iş birliğine giderek ZenFone 4 Pro’nun Snapdragon 835 işlemcisiyle yüksek performans sunmasının yanı sıra Gigabit Bağlanabilirlik olarak adlandırabileceğimiz, 802.11ad Wi-Fi protokolü desteğiyle gigabit seviyesinde kablosuz bağlantı imkanı sağlamasını da mümkün kılmış. Tanıtım alanında bu üst sınıf ZenFone 4 telefonunun saniyede 1 gigabite varan veri indirme hızına nasıl ulaşabildiği de gösteriliyor. Tabii ki, bu kadar yüksek bir hıza ulaşmak için destekleyen bir ağ yönlendiricisine de ihtiyaç var ki, Asus’un ürün portföyünde bunlardan mevcut. Ancak şu an için pahalı bir teknoloji olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Yine de, telefonun sahip olduğu potansiyeli göstermesi açısından dikkate değer gibi görünüyor.

Snapdragon 835 işlemciye 6 GB RAM eşlik ediyor. Kağıt üstünde bu telefon yüksek performans sunuyor ki, gördüğümüz kadarıyla yenilenen Zen UI 4.0 kullanıcı arayüzünde gezinti gayet akıcı. Kullanıcı arayüzü demişken, Asus bu telefonda Android 7.1.1 Nougat’ı sunuyor. Üstünde de Zen kullanıcı arayüzü mevcut. Doğrusunu söylemek gerekirse, Asus’un kullanıcı arayüzü favorimiz sayılmazdı. Yüklenen uygulamalar, bazı gereksiz arayüz ayrıntıları bu telefonu sıkıcı yapıyordu. Ancak Zen UI 4.0 ile birlikte yepyeni bir deneyim ortaya çıkıyor ve bu epey hoşumuza gitti. Saf Android’e yakın, sade bir görünüm mevcut. Üstelik yükle gelen uygulamaların sayısı da büyük oranda azaltılmış. Ayrıca hızlı ayarlar, bildirim tepsisi gibi bölümlerde de küçük oynamalar yapılmış. ZenFone 4 modelinde de aynı arayüz bulunacak ki, bu da sahiplerinin epey hoşuna gidecektir. Bu arada Asus, ZenFone 4 Pro’ya Android Oreo güncellemesini getireceğini de açıkladı.

Çift arka kameralı sistemler epey yaygınlaşıyor, Asus da bu eğilime yeni telefonlarıyla uyum gösteriyor. ZenFone 4 Pro’nun arkasında biri 12, diğeri 16 megapiksellik, f/1.7 diyafram açıklıklı çift kamera bulunuyor. Bu çift kamera sistemi sayesinde iki kat optik yakınlaştırma yapmak mümkün oluyor. Kamera arayüzünde epey fazla kontrol var, ancak buna rağmen kullanışlı görünüyor. Hızlı şekilde odaklama ve çekim yapılıyor. Öndeki 8 megapiksel selfie kamera da fotoğraf çekmeyi sevenler için çeşitli araçlar barındırıyor.

Yazılımda yapılan değişiklikler memnun edici, kamera performansı da fena görünmüyor. Genel olarak tasarımı, teknik özellikleri, kamerası, yukarıda söylediğimiz gibi Samsung, Sony, LG gibi üreticilerin üst sınıf telefonlarıyla boy ölçüşebilecek türden. Ancak Asus Türkiye’de şu an ZenFone 4 ile pazarın bir kademe daha altındaki fiyat segmentini hedefliyor.