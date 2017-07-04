Asus ZenFone 4 Max tanıtıldı: 5000 mAh pil, çift arka kamera

Asus’un ZenFone 4 serisinin ilk üyesini temmuz ayının sonlarında görücüye çıkarması bekleniyordu. Ancak şirket beklenenden daha erken davranarak serinin ilk telefonunu tanıttı. Asus ZenFone 4 Max, 5000 mAh kapasiteli piliyle geçtiğimiz yıl duyurulan ZenFone 3 Max’in mirasını sürdürüyor. Akıllı telefonun büyük piline orta seviye olarak nitelenebilecek bileşenler eşlik ediyor.

Tayvanlı üretici, ZenFone 4 Max satın almak isteyenlere farklı bileşen seçenekleri sunuyor. Müşteriler işlemci konusunda Snapdragon 425 ve 430, depolama alanı konusunda ise 16, 32 ve 64 GB arasında seçim yapabiliyor. Tüm modellerde eMCP depolama alanı, SD kart yuvası sayesinde genişletilebiliyor.

Asus aynı bonkörlüğü RAM seçenekleri konusunda da gösteriyor gibi görünüyor. Şirketin resmi internet sitesine göre, RAM seçenekleri 4 GB’ye kadar uzanıyor. Bileşen seçeneklerinin çeşitliliği, Asus’un telefonun farklı versiyonlarını sunmak konusunda cesur davrandığını gösteriyor.

Akıllı telefonun önünde Full HD çözünürlüklü 5.5 inç ekran bulunuyor. Bu ekranın altında parmak izi tarayıcısı işlevi gören ana ekran tuşu yer alıyor. Ana ekran tuşunun iki yanında telefonda gezinmeyi sağlayana kapasitif tuşlar bulunuyor. Altın rengi, siyah ve pembe renk seçeneklerine sahip telefon metal bir kasa taşıyor. Alt kenarında tek hoparlör ızgarası ve micro-USB girişi barındıran telefonun kulaklık jakı ise üst kenarda yer alıyor. Çift SIM kart desteğine sahip telefon kutusundan Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çıkıyor. Bu işletim sistemine şirketin ZenUI kullanıcı arayüzü eşlik ediyor.

Asus ZenFone 3 Zoom ile birlikte kamera konusuna daha fazla odaklanmaya başlamıştı. ZenFone 4 Max şirketin bu yaklaşımının sürdüğünü gösteriyor. Akıllı telefonun arkasında 13 megapiksel çözünürlüklü iki lensten oluşan bir kamera kurulumu bulunuyor. Asus arka kamera kurulumunun 120 derece gibi geniş bir görüş açısına sahip olduğunun altını çizmekten geri kalmıyor.

Telefonun varsayılan kamera uygulaması pro, panorama ve güzelleştirme gibi çeşitli çekim modları barındırıyor. Süper Çözünürlük modu sayesinde arka kamerayla 64 megapiksel çözünürlüklü fotoğraflar çekilebiliyor. 8 megapiksel çözünürlüklü ön kamerayla 140 derecelik açıyla panorama özçekimler gerçekleştirilebiliyor.

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Asus ZenFone 4 Max ile başka telefonlar da şarj edilebiliyor

ZenFone 4 Max’in 5000 mAh kapasiteli pili, 46 gün bekleme süresi vadediyor. ZenFone 4 Max, başka telefonları şarj etmek için de kullanılabiliyor.

ZenFone 4 Max, ilk olarak Rusya’da raflardaki yerini alıyor. Telefon 13 bin 900 rubleden (835 TL) başlayan fiyatlarla potansiyel müşterilerin karşısına çıkıyor.