Asus ününü bilgisayarlara ve bilgisayarlar için geliştirdiği bileşenlere borçlu olsa da, son birkaç yıldır akıllı telefon pazarının da dikkat çeken oyuncuları arasında bulunuyor. ZenFone ailesini her yıl yenileyen şirket, bu yıl da seriye 6 yeni cihaz daha ekledi. Asus ZenFone 4 inceleme yazımızda ZenFone ailesinin dikkat çekici yeni üyelerinden birini sizin için mercek altına aldık.

Asus ZenFone 4 inceleme: Tasarım

ZenFone 4, tasarım bakımından Galaxy S8 ve iPhone 8 gibi telefonlarda da gördüğümüz karışık materyal stratejisini takip ediyor. Önü ve arkayı kaplayan Gorilla Glass 4 camı, metal kenarlar tamamlıyor.

Köşeli tasarımın orijinal olduğunu söylemek pek kolay değil. ZenFone 4 ilk bakışta akılllara hem iPhone’ları hem Samsung Galaxy serisini hem de Sony’nin Xperia ailesini getirebiliyor. Yine de, bu benzerlikler telefonun hoş göründüğü gerçeğini değiştirmiyor.

Asus ZenFone 4 ele oldukça iyi oturuyor. Telefonun cam kasasının ıslakken bile çok kaygan olmaması, ZenFone 4’ün artı hanesine yazılıyor. Bunun önümüzdeki kış günlerinin öncesinde önemli bir kriter olduğu söylenebilir.

ZenFone 4’ün tasarımı, işlevsellik konusunda beklentileri büyük ölçüde karşılıyor. Akıllı telefonun önünde aynı zamanda ana ekran tuşu olarak da işleyen bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Parmak izi tarayıcısının tepkiselliğinin oldukça yüksek olduğunu ve telefonun kilidini hızlı biçimde açtığını belirtmek gerekiyor. Bu tarayıcının sağında ve solunda iki kapasitif tuş bulunuyor. Sağdaki kapasitif tuş, çoklu görev yönetimi ekranına ulaşmayı sağlıyor. Sol tuş ise kullanıcıları bir önceki ekrana geri götürüyor. Tercih edilen dizilimin biraz kafa karıştırdığını söylemek gerekiyor. ZenFone 4’ün alt kenarında ise soldan sağa doğru sırasıyla 3.5 mm. kulaklık jakı, USB-C girişi ve hoparlör ızgarası yer alıyor.

ZenFone 4’ün sağ kenarında güç butonu ve ses kontrol tuşları yer alıyor. Telefon sağ elde tutulurken baş parmakla bu tuşların hepsine rahatlıkla erişilebiliyor. Sol kenarın üst kısmında ise nano SIM kart ve microSD kart tepsisini barındıran yuva yer alıyor. ZenFone 4’te microSD kart yuvasının ikinci SIM kart için de kullanılabileceğini belirtmekte fayda var.

ZenFone 4’ün üst kenarında sadece mikrofon bulunuyor. Camla kaplı arka panelde ise en üstte yatay olarak yerleştirilmiş çift lensli kurulum bulunuyor. Kamera kurulumunun hemen yanında ise LED flaş yer alıyor. Panelin orta kısmında ise Asus logosu görülüyor.

Asus ZenFone 4 inceleme: Ekran

Asus ZenFone 4’te 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.5 inç IPS ekran bulunuyor. Asus’un QHD çözünürlüğe geçiş yapmamış olması kimi kullanıcılar adına hayal kırıklığı yaratan bir karar olarak nitelenebilir. Ancak Full HD çözünürlüğün hâlâ pek çok kişi için yeterince iyi bir deneyim sunuyor. ZenFone 4’te yazı ve ikonlar yeterince keskin görünüyor.

ZenFone 4’ün ekranının renk kalibrasyonu ise keskinliği kadar etkileyici bir seviyede değil. IPS panellerin OLED paneller kadar canlı olmadığı ve siyahları fazla derin göstermediği bir gerçek. Ancak bunun karşılığında kullanıcılara daha temiz beyazlar sunuluyor. Ne var ki, ZenFone 4 özelinde böyle bir durumdan söz etmek mümkün olmuyor. Beyazlarda hafif miktarda kırmızılığın varlığı dikkat çekerken, renklerin de genel olarak göze biraz soğuk geldiği söylenebilir.

Yine de, söz konusu sorunların üstesinden gelmek fazla zor olmuyor. Uyarlanan parlaklık özelliği aktif hâle getirildiğinde beyazlar dikkate değer ölçüde iyileşiyor. Buna ek olarak, Asus’un Splendid ekran teknolojisi sayesinde ZenFone 4’ün ekran sıcaklığını manuel olarak ayarlamak kolaylaşıyor.

ZenFone 4’ün ekranında düzeltilemeyen tek sorun olarak ise maksimum parlaklık seviyesinin biraz düşük olması gösterilebilir. En yüksek ayarda bile ekranın parlaklık seviyesinin düşük kalması, ZenFone 4’ün ekranını güneş ışığı altında görmeyi zorlaştırıyor. Kağıt üzerinde 600 nit parlaklık vadeden bir telefon için bunun biraz garip bir durum olduğu söylenebilir.

Asus ZenFone 4 inceleme: Donanım ve Performans

ZenFone 4’ün kalbinde Qualcomm Snapdragon 630 işlemci bulunuyor. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. MicroSD kart desteği sayesinde depolama alanın üzerine 256 GB daha eklenebiliyor. Söz konusu kurulum, pek çok akıllı telefon kullanıcısına iyi bir deneyim sağlamak için yeterli gibi görünüyor.

Web’de gezinirken birden fazla sekme açılmış olsa bile bu durum ZenFone 4 için bir sorun oluşturmuyor. Akıllı telefonda internet üzerinden video izlemek ve müzik dinlemek gibi işlemler de sıkıntısız biçimde gerçekleştiriliyor.

Sistemi biraz zorlayan oyunlarda ise ZenFone 4 biraz frene basıyor. Oyunların yüklenmesinde ve oyun içi geçişlerde biraz beklemek gerekebiliyor. Ancak bunun dışında günlük standart kullanımda performans kaynaklı bir problemle karşılaşılması pek olası görünmüyor.

Telefonun ses performansının etkileyici olduğunu da belirtmek gerekiyor. Çift hoparlör müzik dinlerken en küçük ayrıntıyı bile kaçırmak istemeyenler için yeterli olmayabilir. Ancak çıkan sesin Netflix üzerinden video izleyenleri tatmin edecek yükseklik ve netlikte olduğunu belirtmek gerekiyor. Yüksek çözünürlüklü ses ve DTS Headphone:X desteğinin varlığı da ZenFone 4’ün ses deneyimine olumlu katkı yapan unsurlar arasında bulunuyor.

Ancak ZenFone 4’te işlemciden değil de, Zen UI kullanıcı arayüzünden doğan bazı sorunlar gözlemlenebiliyor. Pek çok uygulama pürüzsüz biçimde çalışsa da, kamera uygulamasında yer yer dengesizliklerle karşılaşılabiliyor. Uygulama zaman zaman donabiliyor veya kendiliğinden kapanabiliyor. Kamera uygulamasındaki sorunlar nadiren de olsa telefonun sıfırlanmasını gerektirebiliyor.

Asus ZenFone 4, AnTuTu benchmark testinden 69458 puan alıyor. Telefon Geekbench 4 testinden ise tek çekirdekte 860, çok çekirdekte 4143 puan ile ayrılıyor. Bu puanların orta segment bir telefon için oldukça yeterli olduğu söylenebilir.

Asus ZenFone 4 inceleme: Pil

ZenFone 4 ihtiyaç duyduğu enerjiyi 3300 mAh kapasiteli pilinden alıyor. Bu kapasite, ZenFone 4’ün bileşenlerine sahip bir telefon için “ortalama” olarak nitelenebilecek bir kullanım süresi sağlıyor.

Ortalama yoğunlukta bir kullanım senaryosunda ZenFone 4’ün pili, tek bir günü çıkarmak için yeterli oluyor. Söz konusu senaryoda birkaç telefon görüşmesi yapmak, WhatsApp üzerinden ara ara mesajlaşmak, düzenli olarak e-postaları ve sosyal ağları kontrol etmek, Spotify üzerinden müzik dinlemek ve birkaç dakika boyunca YouTube üzerinden video izlemek gibi eylemler yer alıyor.

Telefonun beklemede olduğu anlardaki pil tasarrufu ise oldukça etkileyici. Bunun Android’in üzerine kullanıcı arayüzü ekleyen telefonlarda pek sık rastlanan bir durum olmadığını belirtmek gerekiyor. Bu noktada Android’in Doze özelliği devreye giriyor. Pil korumaya yönelik bir özellik olan Doze, telefonun kullanılmama süresi uzadığında hayati olmayan fonksiyonları akıllı biçimde devredışı bırakıyor. Bunun sonucunda ZenFone 4, şarja takılı olmadığı bir akşamda yüzde 1 ila 3 arasında bir güç kaybı yaşıyor.

Zorlu görevler ise tahmin edilebileceği üzere pilin daha hızlı biçimde tükenmesine neden oluyor. Parlaklık yüzde 50 seviyesindeyken video oynatmak, 1 saatin sonunda cihazdan ortalama yüzde 10 ila 12 arasında bir pil kapasitesi götürüyor. Bunun ZenFone 4 kapasitesindeki bir telefon için normal bir değer olduğu söylenebilir.

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Oyunlar ise ZenFone 4’ün pilinde, tahmin edilebileceği üzere, daha büyük bir delik açıyor. Performans bakımından yüksek talepleri olan, grafikleri yoğun olan oyunlar 1 saatin sonunda yüzde 18 ila 24 arasında bir pil tüketimi gerçekleştiriyor. Bu da ZenFone 4 ayarında bir telefon için standart bir değer olarak nitelenebilir.

Asus ZenFone 4 inceleme: Yazılım

Asus ZenFone 4 kutusundan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemiyle çıkıyor. Bu işletim sistemine şirketin ZenUI adını taşıyan kullanıcı arayüzünün 4.0 sürümü eşlik ediyor. Telefonun Android Oreo güncellemesini alacağı daha önce Asus tarafından açıklanmıştı.

ZenUI kullanıcı arayüzü “ortaya karışık” havasını muhafaza ediyor gibi görünse de, ZenFone 4 ile birlikte kullanıcı arayüzünün de önemli ölçüde geliştiğini söylemek gerekiyor.

Öncelikli olarak Asus’un ön yüklü uygulama şişkinliğini azaltmış olması dikkat çekiyor. Daha önce test merkezimize konuk olan Asus telefon ve tabletlerin aksine, ZenFone 4 fazla ön yüklü uygulama barındırmıyor. Ön yüklü olarak sunulan uygulamalarda da kullanıcıların tercihlerine bağlı kalınmış gibi görünüyor.

Ana ekranda yer alan Asus klasöründe WebStorage gibi Asus uygulamalarının yanı sıra hesap makinesi, saat, dosya yöneticisi ve ses kaydedici gibi araçlar bulunuyor. Asus’un cihaza yerleştirdiği mobil yönetici uygulaması ise tam anlamıyla bir yönetici gibi işliyor. Uygulama üzerinden cihazın güvenlik izinlerini, veri kullanımını ve pil ömrünü kontrol etmek mümkün oluyor.

Google klasörü ise, tahmin edilebileceği üzere, pek çok Android telefonda ön yüklü olarak sunulan uygulamaları barındırıyor. Gmail, YouTube, Google Drive, Google Haritalar gibi uygulamalar bu klasörde yer alıyor. Asus’un Google Chrome’u varsayılan internet tarayıcısı hâline getirmesi de ZenFone 4’ün pozitif özellikleri arasında gösterilebilir.

Asus, ZenFone 4’te Android Nougat’nın varsayılan ayarlar menüsünü önemli ölçüde değiştirmeyi tercih etmiş. Tayvanlı üretici yine kullanıcılara oldukça fazla sayıda kişiselleştirme aracı sunarken, bunların belli bir kısmı faydalı oluyor. Splendid ekran teknolojisi veya özel ses profillerinin oluşturulabilmesi, faydalı kişiselleştirme araçları arasında öne çıkıyor. ZenUI 4.0 kalabalık bir arayüz olsa da, Asus’un sadeleşmeye giden yolculuğunun ilk adımlarından biri olması bakımından önem taşıyor.

Asus ZenFone 4 inceleme: Kamera

ZenFone 4’ün arkasında çift kameralı bir kurulum bulunuyor. 12 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX362 sensöre, 120 derece geniş açılı lense sahip 8 megapiksel çözünürlüklü kamera eşlik ediyor. ZenFone 4’ün orta segmentteki rakipleri, çift kamera kurulumunda genellikle RGB ve monokrom sensörlere yer veriyor. Asus’un geniş açı tercihiyle ZenFone 4 rakiplerinden belirgin biçimde ayrılıyor.

Asus’tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kamera kurulumu ZenFone 4’e düşük ışıklı ortamlarda “5 kat daha parlak ve net” fotoğraflar çekme imkânı sağlıyor. Görüş açısının da rakip telefonlara kıyasla yüzde 200 daha geniş olduğu belirtiliyor. ZenFone 4’ün kamera kurulumunun içinde bulunduğu fiyat aralığının en iyilerinden biri olduğunu söylemek pek de yanlış olmayacaktır.

ZenFone 4 ile standart ışık koşulları altında ve otomatik modda yakalanan kareler keskin görünüyor. Fotoğraflarda gürültüye veya aşırı işlem etkisine rastlanmıyor. Renklerin doğruluğu da dikkat çeken unsurlar arasında bulunuyor.

ZenFone 4’ün kamerası oldukça hızlı çalışıyor. Qualcomm Spectra 160 görüntü sinyal işlemcisi iyi bir performans sergiliyor. Kameranın komutları algılaması için neredeyse hiç beklemek gerekmiyor. Odaklama hızı makul seviyede olan telefon, standart kamera koşulları altında sorunsuz bir kamera deneyimi yaşatıyor.

Düşük ışık ve HDR performansında ise çıta biraz aşağıya iniyor. Loş ışıkta ana kameranın odaklamasında sorun yaşanabiliyor. Manuel odaklama tercih edilse bile, düşük ışıkta çekilen fotoğraflarda odağı bulmak problem olabiliyor. Buna ek olarak, gürültü etkisi de daha görünür hâle geliyor.

Pro modunda ise kullanıcılara kamera ayarlarını manuel biçimde yapma imkânı sunuluyor. Ancak bunun için fotoğrafçılık konusunda normalden biraz daha fazla bilgiye sahip olmak gerekiyor. Pro modda yapılan ayarlara rağmen, ZenFone 4’ün düşük ışık performansı Asus’un vaatlerinin altında kalıyor gibi görünüyor. Yine de, ZenFone 4’ün genel kamera deneyimi bakımından rakiplerinden çok daha önde olduğu gerçeği değişmiyor.

ZenFone 4’ün hem arka hem de ön kamerasında portre modu desteği bulunuyor. Böylelikle kullanıcılar hem arkadaşlarının hem de kendilerinin etkileyici fotoğraflarını çekebiliyor. 8 megapiksel çözünürlüklü ön kamera uygun ışık koşulları altında son derece net kareler yakalayabiliyor. Asus, cihaza yerleştirdiği Selfie Master uygulamasıyla fotoğraf ve videoların yanı sıra canlı videolarda da yüzü güzelleştirme imkânını sunuyor.

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Video kanadında ise elektronik ve optik görüntü sabitleme özelliklerinin varlığı, ortaya pürüzsüz ve piksellenmemiş videoların çıkmasını sağlıyor. ZenFone 4 ile 30 fps’de 2160p çözünürlüklü videolar kaydedilebiliyor.

Asus ZenFone 4 inceleme: Sonuç

Asus ZenFone 4 orta segment bir telefondan beklenen pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor. Arka kamera kurulumu kalite bakımından ortalama üzeri olan telefon, uzun sayılabilecek bir pil ömrü sunuyor. Çekici tasarım da bu formüle eklenince ortaya kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratmayacak bir telefon çıkıyor.

Ekran kalitesinde bazı sorunlar olsa da, bu durum genel kullanıcı deneyiminde olumsuz bir etki yaratmıyor. İşlemci ve yardımcı bileşenler de günlük standart görevlerin gerçekleştirilmesi için fazlasıyla yeterli oluyor. Telefonun performans bakımından beklentileri karşılamasında Asus’un ön yüklü yazılım sayısını ciddi ölçüde düşürmesi de önemli rol oynuyor.