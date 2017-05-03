Asus ZenFone 3 Zoom ve iPhone 7 Plus’ın pil ömrünü karşılaştırdı

Asus yayınladığı bir videoyla orta üst segmentte konumlandırdığı telefonu ZenFone 3 Zoom ve iPhone 7 Plus’ın pil ömürlerini karşılaştırdı. Hem Asus ZenFone 3 Zoom hem de iPhone 7 Plus’ta 1080p çözünürlüklü 5.5 inç büyüklüğünde ekranlar bulunduğu için bu yönde bir karşılaştırma yapmak kulağa çok garip gelmiyor. Ancak iki telefon arasında bu karşılaştırmanın varlığının sorgulanmasına neden olabilecek bir fark bulunuyor.

Videonun altında Asus’un imzası olduğu için öne çıkan noktalarda ZenFone 3 Zoom’un üstünlük sağlamasına şaşırmamak gerekiyor. Videoya göre, hızlandırılmış çekim sırasında ZenFone 3 Zoom daha uzun bir pil ömrü sağlıyor. Bu üstünlük çekilen videoların oynatılması sırasında da sürüyor. Ne var ki, bu duruma pek de şaşırmamak gerekiyor. Zira iPhone 7 Plus’ta 2900 mAh, ZenFone 3 Zoom’da ise 5000 mAh kapasiteli pil bulunuyor. Buna ek olarak, Qualcomm’un Quick Charge teknolojisinin varlığı da ZenFone 3 Zoom’un pilinin daha hızlı dolmasını sağlıyor.

ZenFone 3 Zoom orta-üst segmentte konumlanırken, iPhone 7 Plus ise piyasadaki en üst sınıf telefonlar arasında bulunuyor. Örneğin; iPhone 7 Plus, Apple A10 Fusion işlemci taşıyor. ZenFone 3 Zoom ise Snapdragon 625 işlemci barındırıyor. Buna ek olarak, ZenFone 3 Zoom’un fiyatının da iPhone 7 Plus’ın neredeyse yarısı olduğun belirtmekte fayda var.

Asus ZenFone 3 Zoom henüz Türkiye’de satışa sunulmadı

ZenFone 3 Zoom henüz Türkiye’de raflardaki yerini almış değil. Daha önce akıllı telefonun mart ayında satışa sunulacağı açıklanmıştı. Ancak daha sonra bu karardan vazgeçilmiş, yeni tarih konusunda da bilgi verilmemişti.