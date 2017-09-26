Asus ZenBook Pro UX550 adını taşıyan yeni dizüstü bilgisayarını satışa çıkardı. Şirket, yeni dizüstü bilgisayarının ZenBook Pro ailesinin bugüne kadarki en ince, en hafif ve en hızlı üyesi olduğunun altını çiziyor.

Asus yeni dizüstü bilgisayarında hızın altını çizse de, bileşenlere bakıldığında akıllarda bazı soru işaretleri oluşturuyor. ZenBook Pro UX550, yedinci nesil Intel Core i7 işlemci taşıyor. Ancak Intel’in sekizinci nesil işlemcileri daha önce yayınladığını unutmamak gerekiyor. Nvidia GTX 1050 Ti GPU da güçlü bir bileşen olsa da, Nvidia daha güçlü grafik kartı seçenekleri de sunuyor. 15.6 inç ekranın çözünürlüğünün 1080p olması da, bir nebze de olsa, hayal kırıklığı yaratıyor.

512GB PCIe SSD, 16 GB RAM, iki adet Thunderbolt 3 USB-C girişi, iki adet USB 3.1 Type-A girişi ve Windows Hello’yu destekleyen entegre parmak izi tarayıcısı, ZenBook Pro UX550’nin bileşenler listesinde yer alıyor.

Asus ZenBook Pro UX550 hızlı şarj teknolojisine sahip

Asus ZenBook Pro UX550, hızlı şarj özelliği de taşıyor. Bunun dizüstü bilgisayarlarda pek de sık rastlanmayan bir özellik olduğunu belirtmek gerekiyor. Asus yeni dizüstü bilgisayarının pilinin 49 dakika içinde düşük pilden yüzde 60 doluluk oranına ulaşabileceğini iddia ediyor.

Asus ZenBook Pro UX 550, ABD’de 1699 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.