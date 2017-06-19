Asus ZenBook 3 Deluxe bu yıl hem CES hem de Computex fuarlarında boy göstermişti. Asus şimdi bu neredeyse sıfır ekran çerçeveli dizüstü bilgisayarı yurt dışında satışa sunmaya başladı.

1699 dolarlık yurt dışı fiyatına sahip olan dizüstü bilgisayarı Asus’un eShop mağazasında, aynı zamanda Newegg, Amazon, B&H gibi çevrim içi mağazalarda bulmak mümkün oluyor.

Görünüşe göre, Asus bu dizüstü bilgisayarla Apple’ın yeni MacBook Pro’su ve Microsoft’un Surface Laptop’uyla rekabet etmeyi amaçlıyor. 14 inç, 1920 x 1080 piksel LED ekran, iki adet Thunderbolt 3 USB-C portu, bir adet USB 3.1 USB-C portu, 16 GB bellek, 512 GB dahili depolama alanı, Intel’in yedinci nesil Core i7 işlemcisi başlıca özellikler arasında yer alıyor. ZenBook 3 Deluxe’te Windows 10 Pro çalışıyor.

Asus’un sunduğu renk seçenekleri de ZenBook 3 Deluxe’ü daha çekici kılıyor. Mavi ve altın ile gri ve sarının buluştuğu renk tonları bir hayli ilgi çekici görünüyor. Thunderbolt portlarının bulunmasıyla Surface Laptop’a karşı avantaj kazanan Asus’un dizüstü bilgisayarının ekran çözünürlüğünün rakiplerine göre düşük olması, rekabette bir dezavantaj olarak nitelendirilebilir.