Oyun odaklı dizüstü bilgisayarlar genellikle büyük ve taşıması oldukça zor cihazlar olarak bilinir. Daha taşınabilir formdaki dizüstü oyun bilgisayarları ise genellikle oyuncular için önemli olarak nitelenebilecek noktalardan taviz verir. Her iki grubun üyelerinin büyük çoğunluğu oldukça gürültülü çalışır. Ancak Asus, ROG Zephyrus GX501 ile bu kalıpları kırmayı başarıyor. Asus ROG Zephyrus GX501 inceleme yazımızda kategorisine farklı bir soluk katan ürünle ilgili detayları ve yorumlarımızı bulabilirsiniz.

Asus ROG Zephyrus GX501 inceleme: Tasarım

Asus ROG Zephyrus GX501, bir oyun bilgisayarı için oldukça ince bir kasaya sahip. Sadece 1.79 cm. kalınlığındaki kasanın içinde Nvidia GTX 1080 ekran kartının bulunduğuna inanmak pek kolay değil. Zephyrus GX501 oyun grubunun en ince bilgisayarlarından biri olmasının yanı sıra, standart dizüstü bilgisayarlara kıyasla da daha ince bir profile sahip. Dell XPS 15 gibi kompakt bir cihazdan bile daha ince olması, Zephyrus GX501’i etkileyici kılan noktalar arasında bulunuyor.

Asus bu ince kasayı soğutmak adına inovatif bir çözüm sunuyor. Dizüstü bilgisayarın “rampa” gibi görünen alt paneli sayesinde daha iyi bir hava akışı sağlanıyor. Zephyrus GX501 açıldığında otomatik olarak aktif hâle gelen mekanizma, 6 mm. genişliğinde bir boşluk oluşturuyor.

Bunun hava akımı için küçük bir aralık olduğu söylenebilir. Ancak Asus’un mühendislik ekibi bu ince dizüstü bilgisayara yüksek bir hava çemberi yerleştirmeyi başarmış. Böylelikle Zephyrus GX501, çok daha kalın bir dizüstü bilgisayarın soğutma kapasitesine sahip olabiliyor.

Alt paneldeki bu mekanizmanın biraz dayanıksız göründüğünü söylemek gerekiyor. Elastik bir basamak hissiyatı veren alt panel, ekran açıldığında bilgisayarı biraz yükseltiyor. Ancak ekran kapalıyken ve Zephyrus GX501’i herhangi bir şekilde taşırken bu mekanizmanın varlığı hissedilmiyor.

Zephyrus GX501’in görsel açıdan oldukça güzel bir cihaz olduğunu belirtmek gerekiyor. Asus’un metal kasa için tercih ettiği köşeli tasarım göz dolduruyor. Siyah rengin üzerine yapılan bakır dokunuşlar da keskin ve füturistik görüntüyü destekliyor. Zephyrus GX501’in ekran kapağı, geometrik tasarımı ve iki farklı yöne giden fırçalı alüminyum dokunuşu da bu şıklığı artırıyor.

Markayı öne çıkarma genellikle oyun bilgisayarlarında göz ardı edilir. Ancak Asus Zephyrus GX501’de hem kapağın arkasına hem de klavyenin üst kısmındaki panele ROG logosunu oldukça belirgin biçimde yerleştirmiş.

Hem genel estetiği hem de dizüstü oyun bilgisayarlarına getirdiği yenilikçi yaklaşım ile Zephyrus GX501’in görsel açıdan sınıfı geçtiği rahatlıkla söylenebilir.

Asus ROG Zephyrus GX501 inceleme: Klavye

Asus Zephyrus GX501’de bileşenleri ve soğutma sistemini arka panele yerleştirirken, tüm girişleri de ön tarafa kaydırmış.

Benzer bir anlayış, MSI GT83VR Titan ve Razer Blade Pro gibi cihazlarda da uygulanmıştı. Bu yaklaşım iyi sonuçlar verse de, bazı tavizleri de beraberinde getiriyor.

Bu tavizlerden en önemlisi olarak klavyenin panelin en ön kısmına taşınması ve kullanıcılara bileklerinin destek alabileceği bir alanın sunulmaması göze çarpıyor. Aslında klavyenin tuşları oldukça büyük ve tuşlar arasındaki mesafe yeterince geniş. Tuşların oldukça yumuşak olması da ayrıca belirtilmesi gereken noktalar arasında bulunuyor.

Asus, bilek desteğinin olmamasının üstesinden gelmek için Zephyrus GX501 ile birlikte bir ek parça sunuyor. Söz konusu ek parça, dizüstü bilgisayarın alt bölümünün ön tarafına yerleşiyor. Ancak kauçuktan yapılan bu ek parça oldukça kısa sürede kirleniyor. Bunun için birkaç dakikalık kullanım yeterli oluyor.

Klavye üzerinde yazı yazmaya alışmanın zaman aldığını da ayrıca vurgulamak gerekiyor. Özellikle bilgisayar gerçekten dizüstündeyken ek parça takılı olsa bile klavyede yazı yazmak oldukça zor oluyor.

Tuşların dizüstü bilgisayarın alt kısmına yakınlığı, parmakların yazı yazmak adına alışılmamış şekillere girmesine neden oluyor.

Asus ROG Zephyrus GX501 inceleme: İzleme Dörtgeni

Zephyrus GX501’in izleme dörtgeni, klavyenin hemen sağında yer alıyor. Bu izleme dörtgenine alışmak için de biraz zaman gerekiyor. Kimi zaman, izleme dörtgenini kullanma düşüncesiyle parmaklar klavyenin üzerinde gezinebiliyor. Dokunmatik izleme dörtgeninin biraz küçük olduğunu ve ekrandaki imleci oynatmak için birkaç harekete ihtiyaç duyulabildiğini belirtmek gerekiyor.

Asus’un cam kaplı Microsoft Precision izleme dörtgenini tercih etmesi yerinde bir karar olarak nitelenebilir. İzleme dörtgeni küçük olsa da, çoklu dokunma hareketlerini destekleme konusunda bir sıkıntı yaşatmıyor.

Zephyrus GX501’in izleme dörtgeninin en çarpıcı yönü ise tek bir dokunuşla dijital sayı paneline dönüşmesi oluyor. Bunun rakam girişlerini önemli ölçüde kolaylaştırdığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Asus ROG Zephyrus GX501 inceleme: Ekran

Zephyrus GX501’nin 15.6 inç büyüklüğündeki 1080p çözünürlüklü ekranı, ilk başta göze pek etkileyici gelmiyor. 4K ekranlı dizüstü oyun bilgisayarlarının varlığını düşününce bu ekrana burun kıvırmak kolaylaşıyor. Ancak 120 Hz yenileme oranı ve Nvidia G-Sync teknolojisinin varlığı, oyuncuları baştan çıkartacak gibi görünüyor.

Söz konusu teknoloji sayesinde oyuncular hangi çerçeve oranında olursa olsun pürüzsüz bir oyun deneyimi yaşayabiliyor. Ekran renkli ve yüksek tempolu oyunlar esnasında bir hayli parlıyor. Oyuncular Zephyrus GX501 ile standart bir dizüstü bilgisayar ekranından ziyade üst sınıf bir oyun monitörü karşısında olduklarını düşündürecek bir deneyim yaşayabilir.

Asus’un piksel sayısı yerine ekranın hızı üzerine odaklanmayı istediği anlaşılıyor. Ancak dizüstü bilgisayarın yüksek performans vadeden bileşenlerinden biraz daha etkin yararlanabilecek, daha yüksek çözünürlüklü bir ekranın varlığı oyuncuları sevindirebilirdi. 4K oyun deneyimi için uygun bir donanıma sahip olan Zephyrus GX501, 1440p ile de oyuncuları tatmin edebilirdi. Ancak 1080p göze biraz tarihi geçmiş bir tercih gibi geliyor.

Zephyrus GX501’in ekranı iç mekanda oyun deneyimi için yeterince parlak. Ancak oyun keyfini dışarıya taşımak isteyenler için haberler pek iyi değil. Ekranın matlığı yansımaları önlese de, Zephyrus GX501 ile açık havada oyun oynamanın çok da kolay olmadığını belirtmek gerekiyor.

Asus ROG Zephyrus GX501 inceleme: Donanım ve Performans

Asus ROG Zephyrus GX501, Nvidia GTX 1080 grafik işlemcisi taşıyor. Bu grafik işlemcisi, 8 GB GDDR5X video belleğiyle destekleniyor. Grafik işlemcisinin Nvidia Max-Q tabanlı olması, Zephyrus GX501’e rakipleri karşısında önemli bir avantaj sağlıyor.

Zephyrus GX501’in ekran kartı, daha düşük bir watt gücü ve işlemci hızıyla çalışıyor. Standart bir Nvidia GTX 1080 ekran kartı, 150W grafik gücünü 1556 MHz baz blok hızıyla sağlıyor. Max-Q versiyonu ise 1101 ila 1290 MHz saat hızlarıyla 90-110W arası bir güç üretebiliyor.

Kağıt üzerindeki bileşenlere bakıldığında Max-Q tabanlı Zephyrus GX501’in geleneksel bir dizüstü oyun bilgisayarından daha kötü performans sergileyeceği düşünülüyor. Ancak Asus’un yaptığı ince ayarlar sayesinde korkulan başa gelmiyor. 15 inç kasalı dizüstü bilgisayar, muhteşem olmasa bile yeterli bir performans sergilemeyi başarıyor.

Zephyrus GX501’in kalbinde 2.8 GHz Intel Core i7 işlemci bulunuyor. Bu işlemciye 16 GB RAM eşlik ediyor. Test merkezimize gelen modelde depolama alanı seçeneği ise 512GB M.2 SSD idi. Dizüstü bilgisayar Geekbench 4 benchmark testinde tek çekirdekte 4701, çok çekirdekte ise 14781 puan almayı başarıyor.

Zephyrus GX501’in en etkileyici yönlerinden birisi de, diğer dizüstü oyun bilgisayarlarına kıyasla oldukça sessiz çalışması. Kendisiyle benzer kapasitedeki diğer bilgisayarlardan çok daha az gürültü çıkaran Zephyrus GX501’den gelen ses, oldukça düşük. Rakiplerinden çıkan sesi jet motorunun gürültüsü gibi nitelersek, Zephyrus GX501’in sesi hafif bir yaz esintisi gibi geliyor. İnternette gezinme ve medya oynatma gibi daha az zorlayıcı görevlerde dizüstü bilgisayardan neredeyse ses çıkmıyor.

İzleme dörtgeninin üzerindeki ROG tuşuna basıldığında ise kullanıcıların karşısına Gaming Center uygulaması çıkıyor. Bu uygulama Zephyrus GX501’in kontrol paneli gibi işliyor. Burada kullanıcılar cihaza dair genel bilgilere ulaşabiliyor, oyun profilleri arasında geçiş yapabiliyor.

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CPU ve GPU performansı hakkında anlık bilgi veren Gaming Center, depolama alanı ve aktif RAM kapasitesini gösteriyor. Gaming Center’da ekran ve ses ayarlarını yapmayı sağlayan uygulamalara hızlı biçimde erişmeyi sağlayan kısayollar da bulunuyor.

Asus ROG Zephyrus GX501 inceleme: Ses

Zephyrus GX501’in hoparlörlerinin bu denli sessiz çalışan bir oyun bilgisayarı için oldukça güçlü olduğu söylenebilir. Klavyenin iki tarafına yerleştirilen hoparlörler, yüksek ve dengeli bir ses çıkışı sağlıyor. Böylelikle Zephyrus GX501 hem oyunlar hem de multimedya içerik tüketimi için uygun bir cihaza dönüşüyor.

Gaming Center üzerinde bulunan Sonic Studio II uygulamasıyla Zephyrus GX501’in ses deneyimini yönetmek mümkün oluyor. Farklı sekmeleri bulunan uygulamada kullanıcılar ön ayarlı ses profilleri arasında geçiş yapabiliyor.

Sonic Studio II’de müzik, film ve oyun için farklı ses profilleri bulunuyor. Zephyrus GX501 sahipleri, diledikleri takdirde bu profilleri kendi tercihleri doğrultusunda kişiselleştirebiliyor. Sonic Studio II üzerinden mikrofonun kayıt ayarlarını da gerçekleştirmek mümkün oluyor. Oyun yayını yapanları unutmayan Asus, “Casting Enhancer” adını verdiği araçla canlı yayın yapanların izleyicilerine daha kaliteli bir ses ulaştırmasına yardımcı oluyor.

Asus ROG Zephyrus GX501 inceleme: Pil

Asus ROG Zephyrus GX501’in pil ömrü konusunda iyi şeyler söylemek pek mümkün değil. Dizüstü bilgisayarın prizden uzakta geçirebildiği süre genelde 2 saatin üstüne çıkmıyor. Arka planda uygulama çalıştırmamak veya klavyenin ışığını kapatmak bu süreyi daha da uzatmak için yardımcı olmuyor.

Oyun oynarken, görüntülü sohbet gerçekleştirirken, kısacası bilgisayar için yorucu bir işlem yaparken bu süre 1 saat civarına kadar iniyor.

2 saatlik pil ömrünün bir dizüstü bilgisayar için son derece yetersiz olduğu yadsınamaz bir gerçek. Ancak Zephyrus GX501 için bu durumun sürpriz olduğunu söylemek de pek mümkün değil. 15 inçlik bir kasaya sığdırılabilecek maksimum güç talep eden bileşenleri barındıran bilgisayarda fan sistemi nedeniyle pilleri yerleştirmek için fazla bir alan da bulunmuyor. Kasanın inceliği de işin içine eklenince ortaya oldukça zayıf bir pil performansı çıkıyor.

Asus ROG Zephyrus GX501 inceleme: Sonuç

Asus ROG Zephyrus GX501 mühendislik açısından oldukça etkileyici, su götürmez biçimde güçlü ve son derece sessiz çalışan bir dizüstü oyun bilgisayarı.

Asus’un inovatif tasarımı sayesinde Zephyrus GX501, rakiplerine göre çok daha ince kasasına rağmen, daha üstün bir performans sergileyebiliyor. Ekranın hızı ve hoparlöründen çıkan sesin yüksekliği de dizüstü bilgisayarın artı puan hanesine yazılıyor.

Ne var ki, Asus’un tasarım için verdiği bazı tavizlerin olumsuz sonuçlarını da göz ardı etmemek gerekiyor. Klavye her ne kadar sıra dışı görünse de, uzun süreli kullanım için çok kullanışlı değil. Ek parçayı ayrıca taşımak gerekiyor. Kısa pil ömrü de, oyuncuları prize yakın yaşamak zorunda bırakıyor.

Zephyrus GX501, masaüstü bilgisayarını daha taşınabilir ve hafif bir seçenekle değiştirmek isteyenler için dikkate değer bir seçenek olarak da sınıflandırılabilir. Güç bakımından herhangi bir sorunu olmayan Zephyrus GX501, taşınabilirlik avantajıyla da bu tarz bir sınıflandırmada öne çıkabilir.

Zephyrus GX501, Asus’un ROG markası altında sunduğu dizüstü oyun bilgisayarları arasında zirveyi temsil ediyor. Tasarım ve donanım konusunda yıllardır devam eden inovasyonların sonucu, Zephyrus GX501’de açık biçimde görülüyor.