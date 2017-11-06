Asus, Republic of Gamers (ROG) markası altında sıkı oyunculara hitap eden cihazlar sunuyor. Oyun için konsollar yerine bilgisayarları tercih edenleri hedefleyen şirket, güçlü konfigürasyona sahip modellerden oluşan bir portföye sahip. Strix serisi de bu portföyün “uygun fiyatlı” olarak nitelenebilecek üyelerini barındırıyor. Asus ROG Strix GL702VM inceleme yazımızda, bütçesini zorlamadan performans ve tasarım açısından kuvvetli bir bilgisayar isteyenlere hitap eden cihazı mercek altına aldık.

Asus ROG Strix GL702VM inceleme: Tasarım

Strix GL702VM, oyun dizüstü bilgisayarları kategorisinde giriş seviyesinde konumlanıyor. Ancak bu durum, Asus’un tasarım ilkelerinden taviz verdiği anlamına gelmiyor. Strix’in gümüş alüminyum kasasını plastik tamamlıyor. Kapakta logoyu turuncu tonlarıyla renklendiren Asus, klavyeyi ise kırmızı renkle aydınlatıyor.

Etkileyici görünen Strix GL702VM, bir dizüstü bilgisayara göre oldukça büyük. Ancak “oyun” kelimesi işin içine girince bu durum değişiyor. Strix GL702VM, diğer oyun bilgisayarlarına kıyasla daha makul boyutlara sahip bir cihaz olarak nitelenebilir. 24 mm. kalınlığındaki cihaz, tartıda 2.7 kilogram çekiyor.

Strix GL702VM’nin kenarları, giriş sayısı bakımından oldukça zengin. Dizüstü bilgisayarda üç adet USB 3.0, bir Thunderbolt 3, bir Mini Displayport, bir HDMI ve bir de Ethernet girişi yer alıyor.

Ayrıca SD kart okuyucusu ve hem kulaklık hem de mikrofon girişi için kullanılan jak da kenarlardaki elemanlar arasında bulunuyor.

Alüminyum kasa görsel olarak oldukça şık. Ancak kimi zaman kasanın dayanıklılığı konusunda akıllarda bazı soru işaretleri oluşabiliyor. Ekran kimi zaman fazla titriyormuş gibi hissettirebiliyor.

Buna ek olarak, klavyenin alt kısmındaki bilek boşluklarının da çok büyük olduğunu belirtmek gerekiyor.

Asus ROG Strix GL702VM inceleme: Klavye

Strix GL702VM’nin klavyesi kırmızı ışıkla aydınlatılıyor. Kullanıcılar diledikleri takdirde bu ışığın parlaklık seviyesini ayarlayabiliyor. Numara tuşlarını eksiksiz olarak barındıran klavyede standart boyutlarda bir geri dönüş tuşu da bulunuyor.

Klavyedeki Asus ROG tuşu ise Gaming Center uygulamasının açılmasını sağlıyor. Bir tür kontrol paneli işlevi gören bu uygulamaya incelemenin ilerleyen bölümlerinde ayrıca değineceğiz.

Klavye genel kullanım hissiyatı bakımından oldukça başarılı. Bu başarılı performansın özellikle yazı yazarken kendisini gösterdiğini belirtmek gerekiyor. Tuşların arasındaki mesafe oldukça makul. Yumuşak tuşlara basıldığında çıkan ses de alçak olarak nitelenebilir.

Oyun konusunda ise klavyenin performansı biraz aşağıya iniyor. Üst segment oyun bilgisayarlarının klavyelerindeki sıkı tıklama sesleri, Strix GL702VM’de duyulmuyor. Strix’in genel klavye performansı iyi olsa da, çok sıkı oyuncuların daha keskin tepkimeye sahip bir seçeneği tercih edeceği söylenebilir.

Asus ROG Strix GL702VM inceleme: İzleme Dörtgeni

İzleme dörtgeni, klavyenin altındaki boş alanda hatırı sayılır bir yer kaplıyor. Klavyenin aydınlığı, izleme dörtgenine yansımıyor. Ancak çevresindeki parlak turuncu şerit, izleme dörtgeninin rahatlıkla ayırt edilmesini sağlıyor.

İzleme dörtgeninin performansı konusunda da klavyedekine benzer şeyler söylenebilir. Standart bir deneyim için yeterli olsa da, iki tuşunun yumuşak ve oldukça aşağıda olması, izleme dörtgeninin oyunlarda kullanımını zorlaştırıyor. Dolayısıyla fare ile oynanan oyunlarda daha etkin performans için ayrı bir fareye ihtiyaç duyulabilir.

Asus ROG Strix GL702VM inceleme: Ekran

Strix GL702VM, 17.3 inç büyüklüğünde G-Sync Matte ekran taşıyor. Söz konusu ekran, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip. Full HD çözünürlük oyunlar, filmler ve çalışma için yeterli oluyor. Ancak 127 ppi piksel yoğunluğunun üst segment dizüstü oyun bilgisayarlarına kıyasla düşük olduğunu söylemek gerekiyor.

4K çağına geçilirken ekran çözünürlüğünün 1080p olması biraz can sıkıcı olarak nitelenebilir. Ancak dizüstü bilgisayarın konumlandığı segment itibarıyla bu durum normal olarak karşılanabilir. En pahalı oyun bilgisayarlarında bile standart olan 60Hz Nvidia G-Sync desteğini barındıran ekran, benchmark testlerinde de “ortalama” veya “makul” olarak nitelenebilecek sonuçlar alıyor.

Strix GL702VM’nin ekranı, Asus’un “Splendid” adını taşıyan ekran teknolojisini de destekliyor. Splendid’in Gaming Center üzerinden ulaşılabilen kontrol panelinde Normal, Göz Dostu ve Canlı gibi ön ayarlı renk sıcaklığı profilleri bulunuyor. Kullanıcılar diledikleri takdirde ekrandaki renk sıcaklığını kendi tercihleri doğrultusunda manuel olarak da ayarlayabiliyor.

Strix GL702VM’nin ekranı, oyun ve multimedya içerik tüketimi konusunda genel hatları itibarıyla sınıfı geçiyor.

Asus ROG Strix GL702VM inceleme: Donanım ve Performans

Strix GL702VM’de göze ilk olarak Nvidia GeForce GTX 1060 GDDR5 ekran kartının varlığı çarpıyor. Pascal mimarisiyle geliştirilen GTX 1060, dizüstünde ve masaüstünde aynı performansı vadediyor. Cihazın kalbinde ise 2.8 GHz Intel Core i7-7700HQ işlemci bulunuyor.

GTX 1060 ve Full HD çözünürlüklü ekranın bir araya gelmesi, mantıklı bir tercih gibi görünüyor. Bu ikili birlikte dengeli bir performans sergiliyor. Strix GL702VM, söz konusu çözünürlükte ortalaması 60 fps’nin üzerindeki popüler oyunları çalıştırma konusunda bir sıkıntı yaşamıyor.

Bunun önemli bir gösterge olduğu söylenebilir. Çünkü ekran G-Sync’i maksimum 60 Hz yenileme oranıyla çalıştırıyor. Dolayısıyla oyun 60 fps’de çalışabiliyorsa Nvidia’nın oyunları pürüzsüz hâle getiren teknolojisinden maksimum faydayı almak mümkün oluyor. Performans bakımından sistemleri zorlayan oyunlar ise GTX’i limitlerinin üst sınırlarına taşıyabiliyor. Grafik işlemcisinin “VR Ready” etiketi taşıdığını, yani sanal gerçeklik başlıkları için gerekli desteği sağladığını belirtmekte fayda var.

Core i7 işlemcinin varlığı da Strix GL702VM’yi daha güçlü hâle getiriyor. İşlemci Geekbench 4 benchmark testinde tek çekirdekte 4355, çok çekirdekte ise 12745 puan alıyor. Bu puanlar, Strix GL702VM’de oyunların tıkanmayacağını gösteriyor. Dizüstü bilgisayarda Core i7 işlemci ve GTX 1060 ekran kartına 1 TB depolama alanı ve 16 GB RAM eşlik ediyor.

Strix GL702VM, oldukça sessiz biçimde çalışıyor. Dizüstü bilgisayar uyku vaziyetine geçmek için geri sayarken fanların sesi neredeyse hiç duyulmuyor. Oyunlar sırasında da fandan rahatsız edici bir ses gelmiyor. Oyun dizüstü bilgisayarlarının büyük kısmına kıyasla daha sessiz çalışması, Strix GL702VM’nin artıları arasında bulunuyor. Yoğun işlem yapılırken klavye ve baz bölümü biraz fazla ısınabiliyor. Ancak sıcaklığın büyük kısmı cihazın arka tarafından sıkıntısız biçimde tahliye ediliyor.

Klavyedeki Asus ROG tuşuna basıldığında açılan Gaming Center uygulaması da dizüstü bilgisayar için bir kontrol paneli gibi işliyor. Burada kullanıcılar cihaza dair genel bilgilere erişebiliyor, oyun profilleri arasında geçiş yapabiliyor. CPU ve GPU performansı hakkında anlık bilgi veren Gaming Center, depolama alanı ve aktif RAM kapasitesini gösteriyor. Gaming Center’da ekran ve ses ayarlarını yapmayı sağlayan uygulamalara hızlı biçimde erişmeyi sağlayan kısayollar da bulunuyor.

Asus ROG Strix GL702VM inceleme: Ses

Strix GL702VM’de ses deneyiminin yönetimi, yine Gaming Center üzerinden rahatlıkla erişilebilen Sonic Studio II uygulamasıyla yapılıyor. Farklı sekmeleri bulunan uygulamada kullanıcılar ön ayarlı ses profilleri arasında geçiş yapabiliyor.

Dizüstü bilgisayarda müzik, film ve oyun için farklı ses profilleri bulunuyor. Strix GL702VM sahipleri, diledikleri takdirde bu profilleri kendi tercihleri doğrultusunda kişiselleştirebiliyor. Sonic Studio II üzerinden mikrofonun kayıt ayarlarını da gerçekleştirmek mümkün oluyor. Oyun yayını yapanları unutmayan Asus, “Casting Enhancer” adını verdiği araçla canlı yayın yapanların izleyicilerine daha kaliteli bir ses ulaştırmasına yardımcı oluyor.

Strix GL702VM’nin hoparlöründen çıkan sesin bir hâyli yüksek olduğu söylenebilir. Hoparlör tizlerde sorun yaşamasa da, basların olması gerekene kıyasla biraz daha boğuk duyulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

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Asus ROG Strix GL702VM inceleme: Pil

Dizüstü oyun bilgisayarlarının pil kapasitesi için genellikle “kabul edilebilir” veya “felaket” sıfatları kullanılır. Strix GL702VM’nin 76 Wh polimer pilinin “kabul edilebilir” kategorisinde olduğu söylenebilir.

İnternet tarayıcısında birkaç sekmenin açık olduğu, YouTube üzerinden video izlenen ve Facebook videolarının otomatik olarak oynatıldığı bir senaryoda, kullanıcılara 4 saatin biraz altında bir pil ömrü sunuluyor. Bunun ekran parlaklık seviyesi yüzde 50’ye ulaşılmış bir veri olduğunu belirtmek gerekiyor.

Ancak 4K çözünürlüklü bir videoyu izlemeye çalışmak, bu süreyi gözle görülür anlamda kısaltabiliyor. Bu senaryoda pil ömrü yaklaşık 1,5 saate kadar inebiliyor. Yine de, bu sürede dizüstü oyun bilgisayarlarının ortalamasının üzerinde yer alıyor.

Oyun deneyimi de pil üzerinde oyunun niteliklerine göre 4K video benzeri bir etki yapıyor. Ekran parlaklığı maksimum seviyedeyken oyun oynandığında pil ömrü 1 saat 15 dakika civarına iniyor. Klavye aydınlatmasının da pil tüketimini etkilediğini belirtmekte fayda var. Strix GL702VM’yi kullananlar için güç kaynağından uzaklaşmamak iyi bir fikir olabilir.

Asus ROG Strix GL702VM inceleme: Sonuç

Asus’un oyunculara yönelik dizüstü bilgisayarı Strix GL702VM, daha uygun bir fiyat adına rakiplerinde bulunan bazı özelliklerden feragat ediyor. Buna rağmen, oyunculara yüksek kaliteli bir oyun deneyimi yaşatmayı başarıyor. GTX 1060 ekran kartı, 1080p çözünürlüklü panel için ideal bir partner profili çiziyor. Hoparlörler, fiziksel tasarım ve ergonomi de beklentileri karşılayacak cinsten makul bir deneyim yaşatıyor.

Fiyatı aşağıya çekmek için verilen tavizler, doğal olarak bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor. Ekran çözünürlüğünün 1080p olması, bu dezavantajlardan biri olarak nitelenebilir. Buna ek olarak, daha az güçlü bileşenlerin tercih edilmesi de dizüstü bilgisayarın ömrünü aşağıya çekiyor. Kasadaki üretim kalitesinin de çok yüksek olmadığı söylenebilir.

Diğer dizüstü oyun bilgisayarları daha hızlı olabilir ve daha şık görünebilir. Ancak söz konusu bilgisayarlar için aynı zamanda daha fazla para ödemek gerekiyor. Asus ROG Strix GL702VM, bütçesini zorlamadan sağlam bir oyun hızı isteyenler için en uygun seçenekler arasında bulunuyor.