Asus ROG (Republic of Gamers) markası altına yeni bir oyun dizüstü bilgisayarı ekledi. ROG Chimera gerçekten devasa gövdesiyle oyun oynamayı sevenlerin ilgisini çekecek bir ürün gibi görünüyor.

17.3 inç ekrana sahip olan Chimera’nın ekranı, en etkileyici parçası gibi görünüyor. Büyüklüğünün yanı sıra, Nvidia G-Sync teknolojisini desteklemesi de etkileyici yanlardan bir tanesini teşkil ediyor. Ayrıca ekran 144 Hz yenileme hızı ve 7 ms tepki süresine de sahip. Oyun odaklı bir ürün için bunlar oldukça iyi değerleri.

Asus henüz bu ürünün tüm teknik özelliklerini açıklamadı. Ancak Chimera’nın yedinci nesil Intel Core i7 işlemci barındıracağını, aynı zamanda Nvidia GTX 1080 GPU’nun bulunacağını söyledi. Ayrıca Xbox Wireless için de destek sunulacak. Böylelikle bir Xbox One kumandasını herhangi bir bağlantı aygıtı olmadan sisteme bağlamak mümkün olacak.

ROG Chimera’nın fiyatı ve piyasaya ne zaman çıkacağı ise henüz netlik kazanmadı.