Asus Pegasus 4S ile 18:9 görüntü oranlı ekranlara merhaba diyor

18:9 görüntü oranına sahip ekranlar, 2017 itibarıyla üst sınıf akıllı telefonlarda iyiden iyiye standart hâline gelmiş durumda. Bu durum, henüz söz konusu oranı benimsememiş şirketleri de harekete geçmeye teşvik ediyor. Tayvanlı üretici Asus da söz konusu grubun üyeleri arasında bulunuyor. Asus Pegasus 4S adını taşıyan akıllı telefonuyla 18:9 görüntü oranlı ekran trenine atlıyor.

Pegasus 4S’te 18:9 görüntü oranına sahip 5.7 inç ekran bulunsa da, telefon için “amiral gemisi” nitelemesini kullanmak pek kolay değil. Söz konusu ekranın çözünürlüğünün 1440 x 720 piksel olması, amiral gemiliği konusunda ilk engel gibi görünüyor. Çok ince ekran çerçevelerine sahip telefon, gücünü 4030 mAh kapasiteli büyük pilinden alıyor.

Pegasus 4S’in kalbinde 1.5 GHz sekiz çekirdekli MediaTek MT6750T işlemci bulunuyor. Bu işlemciye eşlik edecek RAM ve dahili depolama alanı konusunda ise kullanıcılara iki seçenek sunuluyor. Potansiyel alıcılar 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı veya 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı arasında seçim yapabilecek. Akıllı telefonun arkasında biri 16 megapiksel diğeri ise 8 megapiksel çözünürlüklü iki kamera yer alıyor. Parmak izi tarayıcısı da arka panelin ortasına yerleştirilmiş.

Asus Pegasus 4S başlangıçta sadece Çin’de satılacak

Asus Pegasus 4S kutusundan Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çıkacak. Telefonda çift SIM kart desteği de mevcut. Akıllı telefon ilk etapta sadece Çin’de satılacak. Ancak daha sonra talep doğrultusunda Güney Doğu Asya ülkelerinde de telefonun satışa sunulması ihtimal dahilinde yer alıyor.Çin’de yaşayanlar 9 Kasım’dan itibaren altın rengi veya Yıldız Siyahı bir Pegasus 4S’e sahip olabilecek.