Apple haziran ayında gerçekleştirilen WWDC’de iOS 11’in yenilenmiş ve gelişmiş bir Fotoğraflar uygulamasına sahip olacağını duyurmuştu. iOS 11’in eylül ayında yayınlanmasıyla birlikte kullanıcıların karşısına çıkan yeni uygulamanın temelinde otomatik öğrenme ve yapay zekâ bulunuyor. Bu gelişimi sağlama konusunda Cupertino merkezli şirket yine başka bir şirketi satın alma yolunu seçmiş gibi görünüyor. TechCrunch sitesinde yer alan habere göre, Apple yapay zeka üzerine yoğunlaşan Fransız girişimi Regaind’i satın aldı.

Regaind’in bilgisayar görüşü teknolojisinin fotoğrafları analiz edebilme yeteneğine sahip olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla sistem arama kutusuna “köpekler” yazıldığında köpek fotoğraflarını bulup çıkarması gerektiğini biliyor. Apple’ın Fotoğraflar uygulamasında bu özellik bir süredir bulunsa da, Regaind’in teknolojisiyle söz konusu yeteneğin gelişebileceği belirtiliyor. Bu sayede uygulamanın Google’ın otomatik öğrenme temelli Fotoğraflar servisiyle daha güçlü biçimde rekabet edebileceğine dikkat çekiliyor.

Regaind’in web sitesinde yer alan bilgilere göre, şirketin teknolojisi sadece fotoğrafların içeriklerini algılamakla yetinmiyor. Fotoğrafların teknik ve estetik değerleri de sistem tarafından algılanabiliyor. Böylelikle birbiriyle aynı fotoğrafları ve seri çekimlerdeki en iyi kareyi bulmanın kolaylaşması muhtemel görünüyor. Fotoğrafları renklere ve etkinliklere göre düzenlemek ve albüm bulmanın ya da oluşturmanın kolaylaşması da söz konusu kolaylıklar arasında değerlendiriliyor. Apple yapay zeka alanında Regaind sayesinde ciddi bir ilerleme kaydedebilir.

Apple yapay zeka imkânlarından iPhone X için de yararlanmış olabilir

Regaind’in teknolojisi fotoğraftaki yüzler üzerinden yaş, cinsiyet ve duygu analizi yapabiliyor. Bu yetenekler akıllara FaceApp uygulamasını getiriyor. Apple yapay zeka tabanlı yüz tanıma teknolojisinden fotoğraf filtrelerinin yanı sıra iPhone X’da sunduğu Animoji özelliğinde de yararlanmış olabilir.