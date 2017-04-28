Apple Wi-Fi üzerinden şarj teknolojisi üzerine çalışmalar yapıyor

Apple’ın yaptığı yeni bir patent başvurusu, şirketin günün birinde radyo frekansları aracılığıyla cihazları kablosuz olarak şarj edebilmek adına çalışmalar yaptığını gösteriyor. Apple Insider’da yer alan habere göre, Apple Wi-Fi, hücresel ve milimetrik dalgalar üzerinde çalışıyor.

Apple’ın başvurduğu patent “Çift Frekanslı Antenlerle Kablosuz Şarj ve İletişim Sistemleri” adını taşıyor. Patentte cihazların huzme antenleriyle bir cihazın fiziksel konumunu bulabileceği ve daha gelişmiş menzil ve şarj hızı için oradaki sinyale odaklanabileceği belirtiliyor.

Apple’ın başvurusunda genel şerit antenlere ek olarak, WiGig 802.11ad standardı tarafından kullanılan 60GHz dalga boyu ile güç iletiminden de bahsediliyor. Bu durum, biçimlendirilmiş bir standart olan WiGig’i yüksek frekans için mantıklı bir seçime dönüştürüyor. Böylelikle WiGig diğer milimetrik dalga çözümlerine kıyasla daha kolay uygulanır hâle geliyor.

Apple Wi-Fi üzerindeki çalışmalarını somut bir ürüne dönüştürmeyebilir

Apple’ın patent dosyası, potansiyel bakımından oldukça değerli çözümlere işaret ediyor. Bu teknolojiyi kullanarak geliştirilecek Wi-Fi yönlendiricisiyle telefonların kablolardan ve kablosuz şarj istasyonlarından bağımsız biçimde şarj edilebilmesi ihtimali heyecan veriyor. Ancak her patentte olduğu gibi, bu patentte de ortaya somut bir ürünün çıkmaması ihtimal dahilinde yer alıyor.