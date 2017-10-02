Yılın son çeyreğiyle birlikte tüketici elektroniği pazarının da iyiden iyiye hareketlenmesi bekleniyor. Apple cephesinde gözler yeni akıllı telefonlara çevrilmiş olsa da, şirketin diğer ürünleri için de 2017’nin son üç ayının hareketli geçmesi bekleniyor. Apple Watch Series 3 ve AirPods, yüksek performans sergilemesi öngörülen Apple ürünleri arasında öne çıkıyor.

Digitimes’ta yer alan habere göre, Apple’ın giyilebilir ürün tedarikçileri şirket adına dördüncü çeyrekte güçlü bir büyüme bekleniyor. Cupertino merkezli şirket adına giyilebilir ürün üreten Quanta Computer, ASE Group ve Foxconn, yılın dördüncü çeyreğinde AirPods ve Watch satışlarının artmasını öngörüyor. Bu da şirketin giyilebilir ürün operasyonu için yılın son çeyreğinin başarılı geçeceği anlamına geliyor. Digitimes haberini tedarik zincirindeki kaynaklarına dayandırıyor.

AirPods’un tedariğinde çıkışından bu yana sıkıntılar yaşanıyor. Kablosuz kulaklık, Apple hayranları için en iyi hediye seçenekleri arasında değerlendiriliyor. Apple Watch Series 3 ise başta LTE desteği olmak üzere sunduğu yeniliklerle seleflerinden daha iyi bir satış performansı sergilemeye aday görünüyor.

Apple Watch Series 3 Türkiye’de satışa sunuldu

Apple Watch Series 3, GPS bağlantı seçeneğine sahip modeliyle Türkiye’de kullanıcılarla buluşmaya başladı. Akıllı saatin LTE bağlantılı modeli ise şu an için Türkiye’de satılmıyor.