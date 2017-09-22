Apple akıllı saati için hazırladığı en yeni yazılım güncellemesi watchOS 4’ü hafta içinde yayınladı. Yeni sürüm sağlık ve fitness takibi konusunda önemli yenilikleri beraberinde getiriyor. Özellikle saatin kalp atış hızı ölçümü konusunda daha yetenekli hâle gelmesi dikkat çekiyor. Yeni yazılımla birlikte akıllı saat dinlenirken ve hareket halindeyken ölçülen kalp atış hızlarını ayrı ayrı gösteriyor. Hızdaki anormal çıkışların da kaydı tutuluyor. Ancak tüm Apple Watch sahipleri bu imkândan yararlanamıyor.

9to5Mac’in haberine ve Twitter kullanıcılarının paylaşımlarına göre, yeni kalp atış hızı özelliklerinden sadece Series 1, Series 2 ve Series 3 modellerinin sahipleri faydalanabiliyor. 2015’te satışa sunulan orijinal Watch’u kullananlar, watchOS 4’ün getirdiği özelliklerin hepsine erişemiyor.

Bu durumun temelinde teknik sebepler yatıyor. Series 1, 2 ve 3’te orijinal Watch’a kıyasla daha hızlı işlemciler ve daha büyük piller taşıyor. Bu noktada orijinal Apple Watch ve Series 1’in aynı cihazlar olmadığını, daha gelişmiş bir işlemci taşıyan Series 1’in 2016’da Series 2 ile birlikte satışa sunulduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Apple Watch Series 3 bugün satışa sunuluyor

Apple’ın geçtiğimiz hafta tanıttığı Series 3 modelleri ise bugün itibarıyla satışa sunuluyor. Saatin sadece GPS bağlantısına sahip versiyonu, önümüzdeki hafta Türkiye’de raflarda olacak.