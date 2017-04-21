Apple ve Nike, Apple Watch Nike+ akıllı saatinin kısıtlı sayıda üretilmiş özel bir versiyonunu çıkardı.

Nike, Apple ile birlikte Apple Watch Nike+’ın Uzay Grisi, alüminyum kasa Apple Watch Series 2’yi siyah ve beyaz renkli Nike kayış ile buluşturan bir akıllı saat ürettiğini duyurdu. Bu özel üretim saatin adı Apple Watch NikeLab adını taşıyor. Bunun dışında diğer tüm özellikler Nike+ akıllı saat ile aynı görünüyor.

Nike+’ın aksine, bu özel saat sadece Nike’ın web sitesinde, NikeLab noktalarında ve Apple’ın Tokyo’daki pop-up mağazasında satılacak.

Nike bu cihazın koşucular için stil sahibi bir arkadaş olacağını söylüyor. Nike+ Run Club uygulamasıyla entegre edilmiş bu akıllı saat özel Siri komutlar, GPS, çift çekirdekli işlemci ve 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklılık gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca kutusunda watchOS 3 yüklü olarak çıkıyor.

Bu özel üretim saati fiziksel Apple mağazalarında veya Apple Store web sitesinde bulmak mümkün olmayacak. Bu da onu kısıtlı şekilde satılan ilk Apple Watch seçeneği yapacak.

Apple Watch NikeLab 27 Nisandan itibaren satışa sunulacak. Saatten kaç tane üretildiği ve fiyatının ne olacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak MacRumors’ın aktardığına göre 38mm ve 42mm modellerin sırasıyla 369 dolar ve 399 dolarlık yurt dışı fiyatlarına sahip olacağı söyleniyor. Bu durumda geçen sonbaharda çıkacak Apple Watch Nike+ ile aynı fiyattan satılacak demektir.