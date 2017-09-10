Apple‘ın önümüzdeki haftanın başlarında çıkaracak yeni iPhone ile ilgili birtakım sızıntılar ortalıkta dolaşıyor. iOS 11’in sızan Golden Master sürümü sayesinde bu sızıntılar görmek mümkün oldu. Aynı sürümde Apple Watch’un LTE bağlantı desteğine sahip bir versiyonunun çıkacağına dair ipucu da bulunuyor.

Bu sızıntı çok da şaşırtıcı sayılmaz. Çünkü bir süredir giyilebilir ürünün dahili LTE destekli modelinin bu yıl çıkacağına dair haberleri belirli aralıklarla görüyorduk. Ayrıca Apple’ın biri LTE’li, diğeri LTE’siz iki farklı akıllı saat modeli çıkaracağı da söyleniyordu. Eğer bu dedikodu gerçeğe dönüşürse, LTE destekli cihazın iPhone’a bağlanmadan çağrı gerçekleştirmesi veya internet bağlantısı kurup veri alışverişi ve uygulama güncellemesi gerçekleştirmesi mümkün hâle gelecek.

Sızan iOS 11 final yazılımını didikleyen 9to5Mac sitesi, Apple Watch’un gelecek versiyonuna ait bir grafik görüntüsünü de paylaştı. Bu görselde de ekranda hücresel bağlantıyı gösteren bir simge dikkat çekiyor. Ayrıca web sitesi bazı ek detaylara da ulaşmış. Buna göre cihazın bir kişinin iPhone’uyla aynı telefon numarasını paylaşacak. Bu arada site bazı mobil operatörleden gelecek özel promosyonlara dair bulgulara da erişmiş. Sınırlı süre boyunca ücretsiz veri hizmetinin verildiği çeşitli Apple Watch paketlerini yurt dışında, belki de Türkiye’de görmek mümkün olabilir.

Ayrıca daha önceki versiyonlardan biraz daha farklı görünen kırmızı taç simgesi de dikkat çekiyor. Bunlara ek olarak site cihazın daha eski versiyonlara çok benzediğine dikkat çekiyor. Böylelikle kullanıcılar yeni akıllı saate geçtiklerinde mevcut saat kayışlarını kullanma şansına sahip olacak. Daha fazlasını salı günkü etkinlikte öğrenme fırsatını elde edeceğiz.