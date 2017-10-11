Apple çeşitli türlerde, kendi kendine ayarlanabilir Apple Watch kayışları için bir patent almaya hak kazandı. Söz konusu kayışlar bileğinize mükemmel biçimde uyacak şekilde otomatik olarak sıkılaştırılıp gevşetilebiliyor.

ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından 9781984 numarasıyla kaydedilen bu patent, “Giyilebilir elektronik cihazlar için dinamik uyum ayarı” şeklinde Türkçeleştirebileceğimiz bir başlık taşıyor. Bu patent basit birer lastik veya deri materyalin ötesine geçen kayışları tanımlıyor. Apple, kullanıcıların saatlerin kayışlarını sıkılaştırmasını veya gevşetmesini elektronik olarak ayarlayacak bir sistemle ilgileniyor. Bu ayar, Watch’tan gelen biyometrik veri sayesinde elle ya da otomatik olarak yapılabilecek.

Söz konusu kayışın uygulanabilmesi için patentin önerdiği birkaç yöntem bulunuyor. Bunların arasında şekil hafızalı bir telin kullanılması ve bunun elektrik işaretleriyle genişlemesi veya kasılması; sıvı veya gaz dolu kese ya da Watch’un gövdesine doğru çekilebilen kablo başlarının kullanılması bulunuyor. Ayrıca Watch’u giyen kişinin koluna doğru hareket ettirmeyi sağlayacak genişletilebilir bir kılıf da önerilen yöntemler arasında yer alıyor.

Açıkçası bu şimdilik bir patent niteliğini taşıyor. Apple’ın patentte yer alan yöntemleri gelecekte kendi kendine ayarlanabilir saat kayışları olarak piyasaya sürüp sürmeyeceğini bilmiyoruz. Ancak Watch’un bileğe iyi şekilde oturmasının ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz, özellikle de bunun egzersiz yaparken veya kalp hızının doğru ölçümünü gerçekleştirirken ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz bir ortamda, günün birinde bu patentte anlatılanların gerçek bir ürün olarak karşımıza çıkması çok uzak değil gibi görünüyor.