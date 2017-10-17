Apple VirnetX davasında hemen pes etmeye niyetli değil

Apple VirnetX isimli şirket tarafından FaceTime ve diğer iOS uygulamalarında patent ihlâli gerçekleştirdiği gerekçesiyle dava edilmişti. 5 yıl boyunca devam eden uzun hukuk sürecinin ardından mahkeme en sonunda Cupertino merkezli şirketin VirnetX’e 439.7 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Ancak Apple’ın bu karara itiraz edeceğine açıklaması, sürecin sona ermekten uzak olduğunu gösteriyor.

VirnetX ve Apple arasındaki davaların uzun bir geçmişi bulunuyor. VirnetX, iPhone üreticisini ilk olarak 2010’da dava etmiş ve iki yılın sonunda 368 milyon dolar tazminat kazanmıştı. Bu davanın sona ermesinden kısa süre sonra başlayan ikinci mahkeme sürecinde ise karar 5 yıl sona verilebildi. İlk önce davayı kaybeden Apple, yeniden yargılama için başvurmuş ve bu başvuru kabul edilmişti. Bu sürecin sonunda da şirketin 302 milyon dolar tazminat ödemesine karar verilmişti. Mahkeme daha sonra Apple’ın kasıtlı ihlâl gerçekleştirdiği gerekçesiyle söz konusu miktarı biraz daha yukarıya çekmişti. İlk önce cihaz başına 1.20 dolar olan tazminat bedeli 1.80 dolara yükseltilmişti. Söz konusu ceza bazı iPhone, iPad ve Mac modelleri için kesilmişti.

Davanın kazananı olan VirnetX’ten yapılan açıklamada kararın yerinde olduğu belirtildi. Apple cephesinden karara ilişkin bir yorum gelmese de, itiraz edileceğinin açıklanması şirketin bakış açısını ortaya koyuyor. 440 milyon dolar Apple adına yüksek bir rakam olmasa da, şirket ilkesel gerekçelerle mücadeleyi devam ettiriyor gibi görünüyor. Apple VirnetX gibi “patent trolü” olarak nitelenen bir şirkete para ödemeyi prensiplerine aykırı olarak değerlendiriyor.

Apple VirnetX ile olan kavgasında USPTO kararına güveniyor

VirnetX’in ana iş modelinin temeline patent portföyünü yerleştirdiğini açık biçimde belirtmesi de, Apple’ın savını doğruluyor. Cupertino merkezli şirket, süreci tamamlayabilecek konumda olsa da VirnetX’in elindeki patentlerin geçersiz sayılması için mücadele ediyor. ABD Patent ve Marka Ofisi’nin (USPTO) dava kapsamındaki dört patenti de geçersiz kılması, iPhone üreticisinin elini güçlendiriyor. Ancak söz konusu iptal kararının itiraz süreci devam ediyor. Dolayısıyla Apple VirnetX davasında hâlâ paçayı kurtarmış değil. Sürecin ne şekilde sona ereceğini görmek için biraz daha beklemek gerekiyor.