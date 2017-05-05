Apple ve Microsoft henüz tablet pazarını kurtarabilmiş değil

Araştırma şirketi IDC, küresel tablet pazarına ait güncel rakamları açıkladı. Pazarda son dokuz çeyrektir süren düşüş, 2017’nin ilk üç ayında da devam etti. Apple ve Microsoft gibi büyük oyuncuların gayretleri de bu düşüşü durdurmaya yetmedi.

2017’nin ilk üç ayında küresel ölçekte 36.2 milyon tablet sevkiyatı gerçekleştirildi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.5 oranında bir düşüş yaşandığı anlamına geliyor. Tablet pazarı birinci çeyrek zirvesini 50.4 milyon cihazın satıldığı 2014’ün ilk çeyreğinde görmüştü.

IDC hem geleneksel tabletleri hem de Microsoft Surface Pro gibi daha güçlü cihazları tablet kategorisinde değerlendiriyor. Ancak çıkarılamayan bir klavyesi bulunan döndürülebilir cihazlar bu kategoriye dahil edilmiyor.

Apple, tablet pazarında zirvedeki yerini koruyor. IDC’nin rakamlarına göre, Cupertino merkezli şirket pazarın yaklaşık dörtte birini kontrol ediyor. Ancak şirketin pazar üzerindeki etkisinin kırılmış olması, iPad Pro serisinin satışlara beklenen etkiyi yapmadığına işaret ediyor. Geride kalan çeyrekte satışlarını artırmayı başarabilen tek tablet üreticisi ise Huawei oldu. 2016’nın ilk çeyreğinde 2 milyon tablet sevkiyatı gerçekleştiren Huawei, 2017’nin ilk üç ayında bu rakamı 2.7 milyona çıkardı.

Önümüzdeki aylarda neler olacağını incelemek ise daha ilginç olacak gibi görünüyor. Apple’ın tablet pazarı mart ayının sonunda 1599 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulan yeni iPad ile özellikle alt fiyat segmentinde biraz daha agresif hâle gelmiş durumda. Ancak bu model çeyreğin sonunda satışa çıktığı için ilk çeyrek rakamlarına bir etki yapabilmiş değil.

Apple ve Microsoft çıkaracakları üst segment ürünlerle hareketlilik yaratabilir

IDC, tablet pazarının Apple ve Microsoft tarafından piyasaya sürülecek üst segment ürünlerle biraz olsun kıpırdayabileceğini belirtti. Ancak Microsoft’un sadece üst segmente odaklandığını ve bu nedenle tablet üreticileri arasında ilk beşe giremediğini belirtmekte fayda var. Üretici listesinde üçüncü sırada olan Amazon ise tamamen düşük fiyatlı tabletlere odaklanmış durumda.

IDC’ye göre, tabletlere olan ilginin azalmasında akıllı telefonlara olan bağımlılığın artması önemli bir rol oynuyor. Şirket pazarın geleceğini ise iPad Pro ve Surface Pro gibi üreticisi tarafından geliştirilmiş çıkarılabilir klavyelere sahip modellerde görüyor.