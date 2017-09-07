Sony’nin James Bond filmlerini dağıtma hakkı, 2015’te vizyona giren Spectre ile sona ermişti. Serinin yapımcısı MGM de o günden bu yana yeni bir dağıtıcı arıyor. Şimdiye kadar Warner Bros.’un dağıtım haklarını alması beklense de, sürpriz olarak nitelenebilecek iki şirketin daha filmin haklarıyla ilgilendiği söyleniyor. Apple ve Amazon da yeni James Bond filmlerinin dağıtım hakkının peşinden koşuyor.

Ancak teknoloji dünyasının bu iki önemli şirketini James Bond rekabetinde Warner Bros. dışında rakipler de bekliyor gibi görünüyor. Sony’nin de MGM ile yeni bir anlaşma yapma peşinde olduğu söylenirken, Universal ve Fox’un da süreci yakından takip ettiği belirtiliyor. The Hollywood Reporter’ın haberinde ise Amazon ve Apple’ın dağıtım hakları için Warner Bros. kadar yüksek bir para ödemeye hazır olduğuna dikkat çekiliyor.

Söz konusu hamle, Apple’ın orijinal video içerikleri konusundaki ciddiyetinin göstergelerinden biri olarak değerlendirilebilir. Apple’ın James Bond’a olan ilgisinin temelinde Sony’den transfer ettiği ve orijinal video çalışmalarını teslim ettiği Jamie Erlicht ve Zack Van Amburg’un olduğu söyleniyor. İkilinin ilgisi, Apple’ın aynı zamanda TV lisans anlaşmalarının peşinde olduğunu da düşündürüyor.

Apple ve Amazon serinin tamamını lisanslamanın peşinde olabilir

Bugüne kadar genellikle büyük ekrana özgü kalan James Bond’u televizyonlara, çevrimiçi mağaza ve servislere taşımak, yeni bir hamle olarak nitelenebilir. Dolayısıyla Apple ve Amazon’un serinin tamamını lisanslamak için teklif masasına oturmuş olması muhtemel görünüyor. James Bond serisinin tamamına 2 ila 5 milyar dolar arasında bir değer biçiliyor.