Apple, dün gerçekleştirdiği etkinlikte pek çok yeni ürünü gözler önüne çıkardı. Ancak şirket sahnede sergilemediği bir yeni ürünü de bugün itibarıyla satışa sundu. Apple urBeats3 ile kulaklık portföyüne yeni bir seçenek daha ekledi.

Apple’ın yeni kulaklığı, Lightning konvektörü taşıyor. urBeats3 mat altın, mat gümüş ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.

Apple’dan yapılan açıklamada, kulaklığın “ince ayarlanmış akustik tasarımı”na dikkat çekildi. Her tür müzikte optimize bir ses çıkışı vadeden şirket, çift haneli akustik özelliklerle tüm müzik türlerinde eş zamanlanmış ses ve doğal tonalitenin keyfine varılacağının altını çiziyor.

Kulaklıkta bulunan RemoteTalk ise urBeats3 kullanıcılarına tek dokunuşla gelen çağrıları yanıtlama, müziği yönetme ve Siri’yi aktive etme imkânını sunuyor.

urBeats3’ün selefi urBeats2’de ana renk seçeneklerinin üzerinde küçük beyaz dokunuşlar bulunuyordu. urBeats 3 ile birlikte bu beyaz dokunuşlar ortadan kalkıyor.

Apple yeni kulaklığında 3.5 mm. kulaklık jakından vazgeçmeyenleri de unutmadı. Şirket, urBeats 3’ün 3.5 mm. jaklı versiyonunu da tanıttı. Bu versiyon için gri, siyah, beyaz ve mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunuyor.

Apple urBeats3 449 TL karşılığında satılacak

urBeats3, Apple’ın çevrim içi mağazasında yerini aldı. Ancak stok durumu bölümünde hâlâ “Bu sonbaharda sizinle” ibaresi bulunuyor. Kulaklığın her iki versiyonunun fiyat etiketinde de 449 TL yazıyor.