Apple Uber’i uygulamasını App Store’dan kaldırmakla tehdit etmiş

Uber’in başı son zamanlarda beladan pek kurtulmuyor. Ancak The New York Times tarafından yayınlanan bir haber, şirketin başının iki yıl önce de bir dönem fazlasıyla ağrıdığını gösteriyor. Habere göre, Apple CEO’su Tim Cook ve Uber CEO’su Travis Kalanick 2015’in başlarında bir araya geldi. Cook’un bu görüşmede Kalanick’i Uber uygulamasını App Store’dan kaldırmakla tehdit ettiği öne sürüldü. Apple Uber gerginliğinin nedeninin ise Uber’in iOS’un gizlilik talimatlarını ihlâl etmesi ve bunu gizlemeye çalışması olduğu belirtildi.

İddiaya göre; Uber iPhone’ların parmak izini, Apple’ın koşullarına aykırı biçimde, kalıcı kimliklerle aldı. Şirket, böylelikle sürücülerinin sahte hesaplar oluşturmasını ve bu hesaplardan sahte yolculuklar kabul edilmesini engellemeye çalıştı. Bu kimliklerin Uber uygulaması silindikten, hatta telefon sıfırlandıktan sonra bile varlığını sürdürmesi ise problemin temelini oluşturdu. Uber böylelikle sürücülerini dürüst davranmaya teşvik etse de, Apple’ın iOS için belirlediği gizlilik koşullarına aykırı davranmış oldu. Bu durumun gizlenmeye çalışılması ise Apple’ın Uber’e yönelik öfkesini biraz daha artırmışa benziyor.

Uber CEO’su Travis Kalanick’in çalışanlarına Uber uygulamasının parmak izi kodunu Apple’ın genel merkezinden saklama talimatı verdiğini belirtti. Genel merkez durumdan haberdar olmasa da, Apple’ın genel merkez dışındaki çalışanları durumu fark etti. Bu da Apple CEO’su Cook’u Kalanick ile bir araya gelmeye itti. Söz konusu yöntemi uygulamak Uber için sıra dışı bir durum olmasa da, App Store’dan atılmanın şirket için çok ciddi bir yolcu kaybını da beraberinde getirebileceğini unutmamak gerekiyor.

Apple Uber ile yaşadığı problem hakkında açıklama yapmadı

Apple’dan konuya ilişkin olarak bir açıklama gelmezken, Uber’den yapılan açıklamada uygulamayı silen kişilerin kesinlikle takip edilmediğinin altı çizildi. Şirket, söz konusu yöntemin sahtecilere ve hırsızlara karşı kullanıcıları korumayı amaçladığı belirtildi.