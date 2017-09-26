Apple 2 hafta önce gerçekleştirdiği etkinlikte 4K çözünürlük desteğine sahip yeni Apple TV’yi tanıtmıştı. Apple TV 4K iFixit tarafından parçalarına ayrıldı ve Cupertino merkezli şirketin yeni set üstü kutusuna neler yerleştirdiği ortaya çıktı.

Yeni Apple TV, 4K çözünürlük desteğini A10X Fusion yongasıyla sunuyor. Bu yonga sayesinde 3D App Store oyunları da yeni set üstü kutusunda çalıştırılabiliyor. iFixit tarafından gerçekleştirilen parçalara ayırma işlemi, Apple’ın performans artışını nasıl sağladığının anlaşılmasını sağlıyor. Büyük bir fan ve sekiz adet havalandırma deliği sayesinde Apple TV 4K sıcaklığı dağıtmayı başarıyor.

Yeni Apple TV’ye yerleştirilen fanın boyutu, bir hokey diskiyle aynı. Disk, kasanın dört kenarına da uzanıyor. Yeni bileşenler sayesinde kullanım sırasında Apple TV’nin ısınmasının önlenmesi amaçlanıyor. Bir önceki nesil Apple TV’de fan bulunmuyordu.

iFixit ekibi, yeni Apple TV’nin sessiz biçimde çalışıyor olmasına da dikkat çekiyor. Dolayısıyla yeni Apple TV’yi televizyonun hemen yanı başına yerleştirmenin bir problem olmayacağı söylenebilir.

iFixit yeni Apple TV’ye yerleştirilen fanın değiştirilebilir olmasına dikkat çekiyor. Bu da olası bir sorun yaşandığı takdirde kullanıcıların fanı rahatlıkla değiştirebileceği anlamına geliyor.

Yeni anakartta Apple A10X Fusion yonganın yanında Gigabit Ethernet de bulunuyor. Apple TV 4K’da biri 2 GB diğeri de 1 GB olmak üzere iki farklı RAM modülü bulunuyor. Bu da toplamda 3 GB’lık bir RAM kapasitesi sağlıyor.

Apple TV 4K iFixit testinden yüksek not almayı başardı

Apple TV 4K iFixit tarafından parçalarına ayrıldığında güç destek amper miktarındaki artış da ortaya çıktı. Böylelikle daha fazla güce ihtiyaç duyan bileşenler için gerekli enerji sağlanıyor. Şirket, daha önce dördüncü nesil Apple TV’de kullandığı güç transfer tasarımını yeni Apple TV’de de kullanıyor.

Apple TV 4K iFixit testinden tamir edilebilirlik konusunda 10 üzerinden 8 puan aldı. Modüler bileşenleri ve standart vidalarıyla yeni Apple TV, şirketin kullanıcılar tarafından en kolay tamir edilebilecek cihazı gibi görünüyor.