Apple TV 4K güncellemesi video çıkışı sorununu çözecek

Apple TV 4K, Cupertino merkezli şirketin eylül ayında gerçekleştirdiği etkinlikte tanıtılmıştı. Apple, yeni set üstü kutusuyla 4K çözünürlük sunan rakipleriyle aynı lige yükselmişti. Cihaz şirket için büyük anlam ifade etse de, barındırdığı çeşitli sorunlar kullanıcı deneyimini olumsuz anlamda etkilemişti. Söz konusu sorunlar arasında ise video çıkışı problemi öne çıkmıştı.

Apple bu sorun nedeniyle kullancılardan gelen şikayete sonunda kulak verdi. tvOS için hazırlanan son geliştirici betası, 4K Apple TV’nin yakında görüntü ayarlarını yerel çerçeve oranı ve videonun dinamik aralığı arasında otomatik olarak değiştirebileceğini gösteriyor.

4K çözünürlüklü Apple TV hâli hazırda çıkışları kurulum sırasında otomatik olarak yapılandırıyor. Apple böylelikle bazı TV’lerde HDR moduna geçiş veya moddan çıkış esnasında oluşan sinir bozucu etkinin engellenebileceğini belirtiyor. Şirket çözümünün cihaz için en uygun video ayarını bulmayı sağladığının da altını çiziyor.

Dolayısıyla Apple TV çıkışı 4K Dolby Vision HDR’a göre ayarlarsa, söz konusu formatı korumayı sürdürüyor. Kullanıcılar standart dinamik aralığa ve standart çözünürlüğe sahip bir videoya geçiş yapsa da, bu durum değişmiyor. Kullanıcılar Apple TV’nin spesifik çözünürlük ve yenileme oranlarını göstermesini sağlasa da, modern bir set üstü kutunun bunu tek başına yapması bekleniyor.

Apple TV 4K “İçerikle Eşleştirme” ayarına kavuşacak

Yakında yayınlanacak tvOS 11.2 ile Apple, cihazın ses ve video ayarları menüsüne “İçerikle Eşleştirme” ayarı ekleyecek. Böylelikle Apple TV 4K sahipleri, video çıkışını kontrol edebilecek; dinamik aralığı ve yenileme oranını belirleyebilecek.