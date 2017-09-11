iOS 11 Golden Master sürümünden sızıntılar geldikçe, sadece sözü edilen yeni iPhone X ve diğer akıllı telefonlarla ilgili değil, beklenen başka Apple cihazlarıyla ilgili detayları da elde etme fırsatı buluyoruz. Steve Troughton-Smith adlı geliştirici, 12 Eylül etkinliği ile resmiyet kazanması beklenen yeni Apple TV cihazıyla ilgili bazı bilgilere ulaştı.

Troughton-Smith‘e göre, Apple’ın yeni set üstü TV cihazı Apple TV 4K adını taşıyacak. 2017 model iPad Pro‘larda olduğu gibi üç çekirdekli A10X Fusion işlemci taşıyacak olan bu cihazda 3 GB RAM de bulunacak.

AppleTV6,2, or 'Apple TV 4K' as it's officially called, has a three-core A10 Fusion CPU and 3GB RAM — Steve T-S (@stroughtonsmith) September 11, 2017

Dördüncü nesil Apple TV cihazında Apple A8 işlemci ve 2 GB RAM yer alıyor. Bu açıdan yeni Apple TV selefinden çok daha güçlü olacak. Muhtemelen Apple TV 4K’nın büyük boyutlu 4K video dosyalarını düzgün şekilde oynatabilmesi için ek güce ihtiyacı var ki, güncellenen donanımlar da bunu sağlayacak.

Troughton-Smith daha önce de yeni Apple TV modeliyle ilgili bazı ipuçları vermişti. Bunların arasında cihazın doğal 2160p çözünürlük, HDR10 ve Dolby Vision HDR video desteklerini barındıracağı da belirtiliyordu. Ayrıca 4K video içerik akışı için en az 15 Mbps’lik bağlantı hızı isteyeceği de öne sürülmüştü.

Apple’ın yeni Apple TV 4K cihazını yarın düzenlenecek iPhone etkinliği dahilinde duyurması bekleniyor.