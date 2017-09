iOS 11 Golden Master sürümünden sızıntılar geldikçe, sadece sözü edilen yeni iPhone X ve diğer akıllı telefonlarla ilgili değil, beklenen başka Apple cihazlarıyla ilgili detayları da elde etme fırsatı buluyoruz. Steve Troughton-Smith adlı geliştirici, 12 Eylül etkinliği ile resmiyet kazanması beklenen yeni Apple TV cihazıyla ilgili bazı bilgilere ulaştı.

Troughton-Smith‘e göre, Apple’ın yeni set üstü TV cihazı Apple TV 4K adını taşıyacak. 2017 model iPad Pro‘larda olduğu gibi üç çekirdekli A10X Fusion işlemci taşıyacak olan bu cihazda 3 GB RAM de bulunacak.

AppleTV6,2, or 'Apple TV 4K' as it's officially called, has a three-core A10 Fusion CPU and 3GB RAM

— Steve T-S (@stroughtonsmith) September 11, 2017