Apple Toshiba bellek birimi ile ilgilenen şirketler arasında yer alıyor. Cupertino merkezli şirket, bu ilgisini farklı kollardan gösteriyor. Bu kollardan birinde yatırım şirketi Bain Capital’in de dahil olduğu bir konsorsiyumla hareket eden Apple’ın satın alma için niyet mektubuna imzayı attığı söyleniyor.

Söz konusu konsorsiyumun diğer üyeleri de oldukça yüksek profilli. Seagate ve Dell, Apple ile Bain’in konsorsiyumdaki diğer ortakları konumunda. Dört şirketin Toshiba’nın bellek birimini satın almak için 18 milyar dolarlık bir teklif sunduğu iddia ediliyor.

Western Digital ve yatırım şirketi KKR ortaklığı da Toshiba’nın bellek birimiyle ilgilenenler arasında yer alıyor. Toshiba’nın NAND bellek yongası birimindeki ortağı konumunda olan Western Digital, olası bir satışı veto etme hakkının bulunduğunu öne sürüyor. Toshiba ise bu iddiayı yalanlıyor.

Toshiba, ABD’de faaliyet gösteren nükleer birimi Westinghouse Electric’in kayıpları nedeniyle bellek birimi pazarından çıkma kararı almıştı. Westinghouse’un sorunları nedeniyle sıcak paraya ihtiyaç duyan Toshiba, bu parayı bellek birimini satarak çıkartmayı amaçlıyor.

Apple Toshiba bellek birimini satın alarak kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir

Toshiba’nın bellek birimini satın alanlar arasına girmek, Apple’ın kendi ihtiyaçları için gerekli arzı sağlamasını kolaylaştırabilir. Hâli hazırda bellek yongaları için büyük ölçüde Samsung’a bağımlı olan Cupertino merkezli şirketin birden fazla kaynakla çalışmayı sevdiği biliniyor.