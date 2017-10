Apple sürücüsüz otomobil projesini geliştirmeye devam ediyor

Apple sürücüsüz otomobil teknolojisi geliştirme çalışmalarını “Project Titan” isminin altında sürdürüyor. Cupertino merkezli şirket, otonom sürüş teknolojisini taşıyan araçların yol testine geçtiğimiz ilkbaharda başlamıştı. Twitter üzerinde paylaşılan yeni bir video, şirketin test araçlarının son görünenden farklı olduğunu gözler önüne seriyor.

Standart üçüncü taraf sensörler, Velodyne tarafından üretilen LiDAR sensörler, çeşitli radar üniteleri ve birkaç kamera barındıran sistem, Apple’ın tarzını yansıtan beyaz bir kasanın içinde bulunuyor.

Videoyu paylaşan kişi de otonom sürüş teknolojisi konusunda oldukça yetkin bir isim. Otonom sürüş girişimi Voyage’ın kurucularından biri olan MacCallister Higgins, Apple’ın sürücüsüz otomobiline ait en yeni videoyu Twitter üzerinde paylaşan kişi oldu. Otomobile “Şey” ismini takan Higgins, bu yolla Apple’ın hantal görünümlü sensör kurulumuyla dalga geçiyor gibi görünüyor.

