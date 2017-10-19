Apple sürücüsüz otomobil projesini geliştirmeye devam ediyor

Apple sürücüsüz otomobil teknolojisi geliştirme çalışmalarını “Project Titan” isminin altında sürdürüyor. Cupertino merkezli şirket, otonom sürüş teknolojisini taşıyan araçların yol testine geçtiğimiz ilkbaharda başlamıştı. Twitter üzerinde paylaşılan yeni bir video, şirketin test araçlarının son görünenden farklı olduğunu gözler önüne seriyor.

Going to need more than 140 characters to go over ?'s Project Titan. I call it "The Thing" pic.twitter.com/sLDJd7iYSa — MacCallister Higgins (@macjshiggins) October 17, 2017

Standart üçüncü taraf sensörler, Velodyne tarafından üretilen LiDAR sensörler, çeşitli radar üniteleri ve birkaç kamera barındıran sistem, Apple’ın tarzını yansıtan beyaz bir kasanın içinde bulunuyor.

Videoyu paylaşan kişi de otonom sürüş teknolojisi konusunda oldukça yetkin bir isim. Otonom sürüş girişimi Voyage’ın kurucularından biri olan MacCallister Higgins, Apple’ın sürücüsüz otomobiline ait en yeni videoyu Twitter üzerinde paylaşan kişi oldu. Otomobile “Şey” ismini takan Higgins, bu yolla Apple’ın hantal görünümlü sensör kurulumuyla dalga geçiyor gibi görünüyor.

I saw one of these a few weeks ago pull up to an Apple shuttle stop-sit there for a few then drove off. pic.twitter.com/gUudZY1TIA — idiggapple (@idiggapple) October 18, 2017

Apple’ın otomobili ile Waymo’nun sürücüsüz minivanının son versiyonuna bakıldığında aradaki farklar net biçimde anlaşılıyor. Sensörlerini yenileyen ve küçülten Waymo, böylelikle sensör kurulumunun otomobilin tasarımına uyumlu hâle gelmesini sağlamış oldu. Apple’ın kurulumu ise şu an için otomobilin tepesinde çirkin bir yük taşıyıcısı gibi görünüyor.

Higgins’in dikkat çektiği bir diğer nokta ise Apple’ın işlemci ünitesini de diğer sensörlerle birlikte otomobilin üst kısmına yerleştirmesi oldu. Sürücüsüz otomobil teknolojisi üzerine çalışan diğer şirketler, üniteyi genellikle otomobillerin bagaj kısmına yerleştirmeyi tercih ediyor.

Apple sürücüsüz otomobil projesinde rota değiştirmişti

Apple sürücüsüz otomobil teknolojisini hâli hazırda Kaliforniya eyaletinde trafiğe açık yollarda test ediyor. Şirketin ilk hedefinin kendi sürücüsüz otomobilini geliştirmek olduğu söylense de, Apple artık rotasını mevcut otomobil üreticileri için otonom sistemler geliştirmeye çevirmiş durumda. Bu değişimi şirketin CEO’su Tim Cook da yaz aylarında verdiği bir röportajda doğrulamıştı.